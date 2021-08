Foodtrucks afgebrand in West: ‘Ik had al een rotjaar, en nu die brand erbij’

De afgebrande loods in West. Beeld -

“Door corona had ik al een rotjaar. En nu nog die brand erbij,” verzucht Ricky van den Dungen, van Kip van het Vuur. Met zijn foodtruck verkocht hij kip op evenementen en festivals, maar het afgelopen jaar stond hij door corona noodgedwongen op een vaste plek in Amstelveen waardoor zijn inkomsten enorm terug liepen.

Tot overmaat van ramp brandde de loods in West met daarin zijn foodtruck volledig uit, vernam hij donderdagochtend op zijn vakantieadres in Spanje. Hij twijfelde geen moment en stapte in de auto terug. Onderweg vertelt hij aan de telefoon alles kwijt te zijn geraakt. “Machines, werkbanken, een koelcel van drie meter, frituurpannen en natuurlijk mijn foodtruck. Alles is weg. Het enige wat ik nog heb is mijn website.”

Frituurpannen

Van den Dungen is ook nog eens niet verzekerd. “Omdat we de loods met meerdere ondernemers delen kon ik alleen mijn bus verzekeren. Ik denk dat ik 25 tot 30.000 euro aan spullen kwijt ben.”

Alleen zijn frituurpannen kostten al 10.000 euro. Vrienden zijn donderdagochtend al een crowdfundingsactie gestart om hem te helpen. “Heel lief natuurlijk,” zegt een geëmotioneerde Van den Dungen. Inmiddels staat de teller op ruim 1600 euro.

Constant goochelen

Ook Richard van den Heuvel van Authentic Frites is samen met zijn zwager en compagnon alles kwijtgeraakt. Met hun patatkramen staan ze normaal gesproken iedere zaterdag op de Noordermarkt en Nieuwmarkt en op woensdag op Haarlemmerplein. Dat zit er er voorlopig niet in.

“Mijn bus waar ik al mijn spullen mee vervoer, mijn werkmaterialen, alles stond in de loods,” vertelt Van den Heuvel. “We konden ons hoofd door corona het laatste jaar maar net boven water houden, het was constant goochelen om rond te komen. Ons salaris konden we soms niet eens volledig uitbetalen. En nu is echt alles weg.”

Ook bij Van den Heuvel loopt de schade tot in de tienduizenden euro’s. “We hebben twee frituurpannen die 12.000 euro per stuk kosten. Dit is een gigantische ramp voor ons.”

Huisraad

Julien Simmons en Chantalle Ens hadden in de loods hun huisraad opgeslagen vanwege hun verhuizing deze week. “We mochten onze huisraad en persoonlijke bezittingen vier dagen in de loods opslaan. De rest is geschiedenis,” vertelt Simmons.

Simmons, die werkt als dj, is door de brand ook zijn gehele platencollectie van 600 stuks kwijt. “Uiteindelijk zijn het spullen ,maar daar zit veel emotionele waarde bij. Net zoals de foto's van mijn vriendin.”

De dj en zijn vriendin verblijven nu tijdelijk in een huis op steenworp afstand van de loods. “We hoorden de sirenes en de politiehelikopter. Op een 112-site zagen we dat het om de loods met onze spullen ging.” Ook hun vrienden hebben al een crowdfundingsactie gestart. “Dan kom je er wel achter hoeveel fijne vrienden je hebt.”

Dupe

Volgens verhuurder Thomas Moonen zijn ruim dertig ondernemers de dupe van de brand. De meesten hadden hun foodtruck in de loods gestald. Ook stond er evenementenmateriaal van bedrijven opgeslagen en was er een geluidsstudio.

“Het zijn allemaal ondernemers die net de coronaperiode achter de rug hebben, en daar komt dit bovenop,” zegt Moonen. Alleen de stalen constructie van het pand staat nog overeind. “Die wordt ook gesloopt. Vreselijk om aan te moeten zien.”

Een van de twee patatkramen van Richard van den Heuvel op de Nieuwmarkt. Beeld Privéfoto