Fontein op het Rokin staat droog

Hoewel de fontein er pas sinds vorig jaar staat is er blijkbaar al langer sprake van 'waterverlies'. Het gevaarte, bestaande uit bronzen hoofden van kunstenaar Mark Manders, is daarom uitgezet.



Stadsdeel Centrum onderzoekt nog wat de oorzaak is van het weglekken van water. Zodra die is gevonden, wordt het gerepareerd en gaat de fontein weer aan.



Een woordvoerder van stadsdeel centrum: "We hebben de fontein op het Rokin uitgezet, omdat we merkten dat deze water verloor. Momenteel onderzoeken we dit probleem."



"We hebben al een aantal oorzaken uitgesloten, maar de exacte oorzaak helaas nog niet gevonden. Zodra we ontdekt hebben waar het probleem zich precies voordoet repareren we dit uiteraard zo snel mogelijk, zodat iedereen weer van de fontein op het Rokin kan genieten."