Fons Vitae krijgt bijna twee ton van gemeente

De school in Zuid is al sinds juni vorig jaar dicht, nadat een hevige brand op het dak grote delen van het gebouw onbegaanbaar maakte. Sindsdien hebben leerlingen les in noodlokalen, verspreid over Zuid en Oost.



Het geld dat het Fons Vitae krijgt is een tegemoetkoming in de kosten die de school moet maken om het eigen gebouw weer te openen. Er is nog geen concreet zicht op wanneer dat zou kunnen gaan gebeuren.



