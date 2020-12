Amper vijf jaar is de Michiel de Ruijter­tunnel achter CS open en nu al moet hij dicht voor werkzaamheden. Verkeer moet de komende negen maanden ’s nachts een eind omrijden.

Niets is aan het toeval overgelaten. Op een ­bedrijventerrein in Zaandam werd zelfs een klein deel van de Michiel de Ruijtertunnel nagebouwd, met vluchtdeuren en brandkasten en ­alles. Hier kon worden geoefend met het bevestigen van de brandwerende bekleding op de tunnelwanden. Alles om te voorkomen dat de uitvoerders midden in de nacht ineens voor verrassingen komen te staan.

Het is maandagavond, even over elven. Terwijl verkeersregelaars op de kopse kanten van de tunnelbuizen zich de blaren op de tong praten om pissige automobilisten uit te leggen dat ze moeten omrijden, wordt in de tunnel gewikt en gewogen, gemeten en gewezen. Tientallen mannen met oranje jassen en broeken schijnen met zaklampen richting het dak van de tunnel, naar het wegdek en naar wanden.

Het is de eerste van een heleboel avonden. ­Negen maanden lang, tot eind augustus volgend jaar, zal hier gewerkt worden tussen 22.00 uur ’s avonds en 6.00 uur ’s ochtends. Verkeer dat normaal gesproken achter en onder CS door rijdt – voor corona waren het er zo’n 9000 per nacht – moet een alternatief verzinnen: een ­kilometerslange rit over de Centrumring.

Ehm, maar de Michiel de Ruijtertunnel is toch zo ongeveer fonkelnieuw? De tunnel is toch ­geopend in 2015 en daarmee nauwelijks vijf jaar oud? Klopt, zegt projectleider Ninke Hanenberg namens de gemeente. “Maar we kwamen erachter dat de wandbekleding van de tunnel onder bijzondere omstandigheden niet goed genoeg was. Daarop is besloten hem nu al onder handen te nemen.”

Heftige brand

Arno Wissink, projectleider uitvoering, wijst op enkele vlekkerige plekken in de tunnelbuis richting oost. “Daar zie je waar we twee jaar ­geleden tests hebben uitgevoerd. Met een oven hebben we de betonplaten verhit totdat ze gloeiend rood waren. Het bleek dat er stukjes beton vanaf kwamen. Dat wil je niet, want als het ijzerwerk wordt aangetast door de hitte, krijg je een gevaarlijke situatie.”

Dat gevaar betreft trouwens geen mensenlevens, zegt Hanenberg. “De tunnel voldoet aan de wettelijke eisen. Als er een heftige brand uitbreekt in de tunnel, kunnen mensen snel genoeg weg. Maar als zoiets gebeurt, kan deze tunnel langdurig niet gebruikt worden. En niet alleen de autotunnel, dit is een heel druk punt, de Noord/Zuidlijn loopt eronder en CS en het busstation erboven. Dat zou vooral economisch enorm veel schade opleveren. Om die reden heeft Amsterdam besloten dat voor deze tunnel nog strengere eisen gelden dan landelijk.”

En dus wordt extra hittewerende bekleding aangebracht. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Dat de tunnel negen maanden lang ’s nachts dicht is, komt doordat het een intensieve klus is, zeggen de projectleiders. “Dit is even iets anders dan een systeemplafonnetje. Het moet perfect aansluiten. En overal in de tunnel hangt apparatuur die zich niet graag laat verplaatsen.”

Daar komt bij dat de beslissing om de de tunnel overdag open te houden veel extra werk oplevert: iedere ‘werkdag’ moet alle materieel worden opgeruimd en afgevoerd, want de tunnel moet om 6.00 uur vrij worden gegeven.

Het zou maanden sneller kunnen als de tunnel helemaal afgesloten zou worden, zegt Hanenberg. “Maar dit is een essentiële verbinding, je kan al die auto’s overdag niet over de S100 sturen, die staat vaak al vol. Daarom hebben we voor deze optie gekozen. Het doet allemaal pijn, maar dit het minste.”