Folia: opgestapte UvA-hoogleraar overschreed 10 jaar grenzen

Universiteitsblad Folia concludeert dat op basis van eigen onderzoek en interviews met anonieme betrokkenen. De hoogleraar zou meerdere hiërarchisch ongelijkwaardige relaties zijn aangegaan met vrouwelijke studenten en medewerkers. Ook vertoonde hij manipulatief gedrag, schrijft het blad.



Afgelopen zomer kwamen al meldingen bij het faculteitsbestuur binnen, waarna de hoogleraar op nonactief werd gesteld. De universiteit huurde onderzoeksbureau Bezemer Kuiper & Schubad om een feitenonderzoek te doen.



De resultaten die in november vorig jaar naar buiten kwamen, bevestigden dat de hoogleraar zich schuldig had gemaakt aan ongewenst gedrag en dat er gedurende een lange periode een gevoel van onveiligheid op de faculteit heerste. De hoogleraar nam vervolgens zelf ontslag.



Geheimhoudingsverklaring

Vanwege privacy-overwegingen, een geheimhoudingsverklaring tussen hoogleraar en faculteit en verzoeken vanuit de vakgroep waar de vertrokken hoogleraar werkte, is de naam van de man nooit bekend gemaakt.



Ook het rapport bleef binnenskamers. Voor sommige betrokkenen die Folia sprak, is dat moeilijk te verkroppen. Zij vinden dat door het terughoudende bericht de vakgroep in een kwaad daglicht is gesteld.



In het artikel van Folia beschrijven ingewijden de hoogleraar als iemand met 'hoogstaande academische kwaliteiten' en tegelijkertijd als 'heel manipulatief'.



Hij stond bekend om zijn geflirt en ongepaste opmerkingen en oefende graag invloed uit op anderen. 'Ik denk dat hij het niet eens altijd bewust doet, maar dat zijn grenzen oprecht anders zijn,' citeert het blad iemand. Een acht voor een nacht, zeiden studenten gekscherend destijds over hem.