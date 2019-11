Folderbranche stapt naar de Hoge Raad voor ja-ja-sticker

De ja/ja-sticker.

De organisatie van grafische bedrijven KVGO en de verspreiderskoepel MailDB gaan in cassatie tegen een uitspraak van het gerechtshof in de hoofdstad, dat in september oordeelde dat de ja-ja-sticker juridisch toelaatbaar is.

Sinds 1 januari 2018 kunnen Amsterdammers de sticker op hun brievenbus plakken als ze reclamedrukwerk willen ontvangen. Wie geen sticker heeft, krijgt geen ongeadresseerde reclame en huis-aan-huis-bladen meer in de bus.

De brancheorganisaties vrezen dat de huis-aan-huisbladen ter ziele gaan en spreken van ‘onjuiste en niet bewezen milieuclaims’. Winkeliers zeggen dat ze omzetschade lijden.

Amsterdam heeft de sticker ingevoerd om papierverspilling tegen te gaan. Als er geen reclamefolders meer in de bus worden gedaan, scheelt dat per adres 33 kilo papier per jaar. Ook andere gemeenten zijn van plan de sticker in te voeren, zoals Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Nijmegen.