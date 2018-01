Folderbranche in beroep tegen 'overhaaste' ja/jasticker

In Amsterdam mogen folderbezorgers sinds 1 januari alleen reclame in de bus gooien als de bewoners daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven met een ja/jasticker. Voorheen moesten huishoudens die geen reclame willen een nee/neesticker plakken.



De brancheorganisaties noemen de invoering van de ja/jasticker 'overhaast' en 'onzorgvuldig' omdat de gemeente de nieuwe sticker pas drie dagen vóór de invoering beschikbaar had.



6000 bomen

Vandaar ook dat hier en daar tóch reclame is bezorgd, volgens de reclamebranche. "Klachten van burgers worden niet met de branchepartijen gedeeld, waardoor deze geen mogelijkheid krijgen om fouten te corrigeren," zegt Eelco Lulofs van de bond van reclameverspreiders MailDB.



De brancheorganisaties hekelen ook de claim dat er 6000 bomen aan papier uitgespaard worden omdat er nu minder folders worden bezorgd. Het gaat bijna helemaal om gerecycled papier en als er al hout wordt gebruikt, plant de branche bomen terug, zegt Bram ter Beek van drukwerkbrancheorganisatie KVGO.



Gemeente

De gemeente wil niet ingaan op de dagvaarding, het oordeel is nu aan de rechter. Wel ontkent de gemeente dat huishoudens te laat of slecht geïnformeerd zijn over de sticker. De invoering is zelfs een half jaar vertraagd zodat de branche zich goed kon voorbereiden.



Het klopt wel dat de rode ja/jasticker van de gemeente pas na de kerst verkrijgbaar was op de stadsdeelkantoren, maar de kleinere groene sticker die de branche al vanaf eind november bezorgt en verspreidt via winkels voldoet ook. Verder heeft de gemeente alle huishoudens in december een brief met uitleg gestuurd.