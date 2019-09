Foam-directeur Marloes Krijnen krijgt koninklijke onderscheiding

Marloes Krijnen. Beeld Inga Powilleit

Krijnen ontving de onderscheiding donderdagavond in nachtclub De School uit handen van locoburgemeester Touria Meliani. De Foam-oprichter wordt geroemd omdat ze nieuw talent de kans heeft gegeven om ‘verfrissende, opzienbarende exposities’ in te richten. “Bij Foam heeft zij altijd oog gehad voor de balans tussen het ondersteunen van professionals en het organiseren van foto-exposities voor een groot publiek.”

Marloes Krijnen is naast directeur bij Foam, dat ze in 2001 heeft opgericht, ook directeur van de Nederlandse tak van World Press Photo. In beide functies heeft ze zich ingezet ‘om fotografie als kunstvorm op de kaart te zetten’.