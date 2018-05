FNV wil onderzoek naar Ambulance Amsterdam

De vakbond heeft een verzoek ingediend bij de Ondernemingskamer vanwege grote twijfels over het gevoerde financiële en personele beleid.



De vakbond klaagt al langer over de ambulancedienst, met vijfhonderd medewerkers een van de grootste in ons land. Zes jaar na het ontstaan van Ambulance Amsterdam is er volgens FNV van alles toegezegd, maar is er nog altijd geen structurele verandering te zien.



Geduld is op

"Het geduld van het personeel en de FNV is inmiddels op," zegt vakbondsbestuurder Fred Seifert. "Daarom vragen we nu de Ondernemingskamer om het gevoerde beleid grondig te onderzoeken.''



De vakbond hoort al jaren verontrustende berichten van ambulancemedewerkers, onder meer over toenemende werkdruk, dat ze er steeds langer over doen voordat ze bij een ongeval zijn en dat ze zich weinig gehoord voelen.



"Ondanks herhaaldelijke verzoeken krijgen we geen vat op het gevoerde financiële beleid," aldus Seifert. "Uit jaarrekeningen kunnen we wel opmaken dat interim-functionarissen torenhoge beloningen krijgen die naar onze mening in strijd zijn met de Wet Normering Topinkomens."



Daarnaast blijkt volgens de bond dat de ambulancedienst drie jaar achter elkaar een miljoenenverlies heeft geleden.