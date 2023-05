FNV: werk in de vrachtloodsen op Schiphol onnodig gevaarlijk door personeelstekorten

De regels voor veilig en gezond werken worden volgens de vakbond massaal overschreden in de vrachtloodsen van Schiphol. Beeld ANP / ANP

In het laden en lossen van luchtvracht, het opslaan en verwerken in de vrachtloodsen op Schiphol werken 1750 mensen. Dat is gevaarlijk werk met het risico op vallen, aanrijdingen, bekneld raken en ongelukken met gevaarlijke stoffen.

“Mensen staan op grote schaal bloot aan ongezonde arbeidsomstandigheden,” stelt de bond, “waaronder hoge werkdruk, ongezonde arbeidstijden, inademen van stof en uitlaatgassen en het duwen, tillen en trekken van zware voorwerpen. Dit uit zich in gezondheidsklachten.”

Uit een enquête, die woensdag aan Schiphol werd overhandigd, zegt maar 15 procent van de medewerkers dat bedrijven er alles aan doen om onveilig en ongezond werk te voorkomen. Bijna een op de tien werknemers zegt het afgelopen jaar gezondheidsschade te hebben opgelopen. Nog net niet de helft van de ondervraagde vrachtmedewerkers voelt zich gezond.

Te weinig personeel

Het tekort aan personeel om het werk te doen en de werkstress die dat oplevert, vormt volgens 90 procent van het personeel het grootste probleem. Ook de onveilige werkomgeving moet volgens hen beter worden aangepakt. Er is sprake van verouderd materieel, onoverzichtelijke en chaotische vrachtloodsen en er komen, mede door het tekort aan medewerkers, soms gevaarlijke situaties voor op de platforms bij het laden en lossen van vliegtuigen.

Om de tekorten op te vangen, wordt vaak via uitzendbureaus personeel ingehuurd dat onvoldoende is opgeleid en vaak geen Engels of Nederlands spreekt. Kritiek wordt volgens de meerderheid van de ondervraagden niet serieus genomen

De vakbond wil nu dat er, net als vorig jaar, in de afhandeling van passagiers en koffers één cao voor alle luchtvrachtbedrijven komt. Net als elders wil de bond dat er een minimumloon van tenminste 14 euro per uur komt. Daardoor moet onderlinge concurrentie op prijs, die volgens FNV ‘over de rug van de werknemers’ wordt gevoerd, tot het verleden behoren.

Daarnaast moet Schiphol, als exploitant van de luchthaven, strengere regels stellen aan luchtvrachtafhandelaars, onder meer over het aantal mensen dat nodig is om op de platforms bij een vliegtuig te kunnen werken.