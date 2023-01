FNV-voorman die Schiphol jarenlang bestreed, stapt over naar Schiphol

FNV-voorman Joost van Doesburg stopt per direct met zijn werk bij FNV en start 5 maart op de luchthaven: 'Sociaal akkoord heeft mijn overstap mogelijk gemaakt.' Beeld BART MAAT/ANP

Van Doesburg (39) startte zeven jaar geleden als woordvoerder van vliegersverbond VNV, om vier jaar later over te stappen naar FNV om daar de bestuurders die zich met Schiphol bezighielden als campagneleider te versterken. Dat leidde regelmatig tot, soms persoonlijke, aanvaringen met de Schipholdirectie.

Lang voor het landelijk nieuws werd, vroeg de vakbond al aandacht voor de slechte werkomstandigheden van kofferpersoneel en platformmedewerkers op de luchthaven, maar ook van schoonmakers, beveiligers en hulptroepen.

Vooral de manier waarop werknemers werden ingezet, via steeds nieuwe rondes aanbesteding van allerlei opdrachten, moest het ontgelden. Daardoor gingen bedrijven in de schoonmaak, afhandeling en beveiliging tegen elkaar opbieden op het gebied van lonen en arbeidsvoorwaarden, aldus Van Doesburg, waardoor de werkomstandigheden steeds slechter werden.

In 2022 kregen de vakbonden daarin grotendeels gelijk toen bleek dat Schiphol door al die uitbesteding de grip verloor op het personeelsbeleid bij cruciale taken als beveiliging. Doordat het beveiligingsbedrijven en afhandelaars niet lukte om voldoende mensen te vinden voor cruciale taken, liep de luchthaven vast, met lange wachtrijen en vertragingen tot gevolg.

Sociaal akkoord

Onder die druk kwam het na jaren strijd snel tot een eerste algemene cao voor afhandelingsbedrijven, waardoor onderlinge concurrentie op arbeidsvoorwaarden van de baan was. In de beveiliging en op de platforms werden – en worden – arbeidsvoorwaarden en beloning verbeterd, mede door bonussen die Schiphol uitbetaalt.

In juni 2022 sloten FNV en CNV een sociaal akkoord met de luchthaven, met daarin afspraken over arbeidsomstandigheden en aanbesteding. Woensdag liet Schiphol nog weten dat er voldoende personeel is aangenomen om in de meivakantie nieuwe wachtchaos te voorkomen.

Daarmee was veel kou uit de lucht, maar pijnpunten bleven. Een week geleden vroeg Van Doesburg nog aandacht voor de situatie van platformmedewerkers, nu de ergste problemen in de beveiliging zijn opgelost. Hij voorspelde een ‘donkerrode meivakantie’ als de problemen bij kofferpersoneel niet worden opgelost. Woensdag erkende Schiphol dat er nog 300 tot 400 ‘koffersjouwers’ te kort zijn.

Met de overstap keert Van Doesburg terug in de luchtvrachtsector waar hij, voor zijn vakbondswerk, al werkzaam was. Tussen 2008 en 2015 werkte hij als beleidsmedewerker luchtvracht bij EvoFenedex, de branchevereniging van vrachtbedrijven.

De functie ‘hoofd cargo’ is nieuw, ingesteld op verzoek van de luchtvrachtbedrijven die al langer klagen een aanspreekpunt voor de cargosector in het luchthavenbedrijf te missen. Luchtvracht hield Schiphol in coronatijd overeind, maar staat inmiddels weer onder druk, mede door de krimpplannen van het kabinet.

Toe aan iets anders

Van Doesburg wil er vooralsnog weinig over kwijt. “Ik kom oorspronkelijk uit de luchtvracht. Na zeven jaar bij de vakbond was ik toe aan iets anders. Ik heb veel zin in Schiphol.”

Hij geeft wel aan dat de omslag op de luchthaven de weg heeft bereid voor de overstap. “Met het sociaal akkoord is vorig jaar meer oog gekomen voor het welzijn, de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden van de duizenden onmisbare medewerkers. Die verandering heeft mijn overstap mogelijk gemaakt.”

Op de gevoeligheden rond zijn overstap wil hij niet ingaan. Van Doesburg stopt per direct met zijn werk bij FNV en start 5 maart op de luchthaven.