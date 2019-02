FNV vecht dubieuze ontslagen Schiphol aan

€13,50 De vacature spreekt van salarissen tussen de 13,50 en 15 euro bruto per uur, veel lager dan de 20 tot 21 euro die de ontslagen informatiemedewerkers nu verdienen.

Daarmee is vakbond FNV het eens. "Schiphol heeft dit aanbesteed onder het mom van digitaal werk dat de huidige aanbieder niet zou kunnen doen," zegt bestuurder Leen van der List. "Die is ook zo dom geweest om niet mee te bieden. Nu wordt ook het fysieke werk overgenomen. Dat is niet volgens de afspraken."



De bond start daarom een bezwaarprocedure tegen Schiphol. FNV strijdt al jaren tegen wat het 'de race naar de bodem' noemt, waarbij werk op de luchthaven - of dat nu in schoonmaak, beveiliging of hulp is - via aanbestedingen steeds verder wordt uitgehold.



Uitvluchten

Van der List: "Wij hebben afspraken gemaakt over sociaal aanvaardbare aanbestedingsprocedures. Schiphol heeft ook de code Verantwoord Marktgedrag getekend. Ze moeten zich nu niet achter allerlei uitvluchten verschuilen."



Volgens de luchthaven zijn er goede afspraken over een sociaal plan met financiële tegemoetkoming voor medewerkers die minder gaan verdienen als zij van werk veranderen. "Ook is er een regeling voor degenen die onverhoopt geen nieuwe baan kunnen vinden en er wordt gekeken of de werknemers aan de slag kunnen in de nieuwe functie waar Riff nu voor werft."



Maar dat zet volgens de medewerkers geen zoden aan de dijk. "Wij hebben niet de illusie dat we onze baan terugkrijgen. Schiphol wil duidelijk alleen de socialemediageneratie hebben."