FNV spant zaak aan tegen schoonmaakapp Helpling

Via die app kunnen mensen een schoonmaker inhuren. Helpling beweert alleen een tussenpersoon te zijn die bemiddelt tussen consumenten en zelfstandige schoonmakers.



Volgens FNV is het bedrijf echter een werkgever die zijn schoonmakers in loondienst moet nemen. FNV loopt al langer te hoop tegen de zogenoemde platformeconomie.



Schijnzelfstandigen

De mensen die bij bijvoorbeeld Helpling of maaltijdbezorgers werken, kunnen namelijk niet zelf hun tarief bepalen en zijn daardoor 'schijnzelfstandigen', aldus de bond.



In het geval van Helpling wil FNV ook dat het van oorsprong Duitse bedrijf stopt met het in rekening brengen van bemiddelingskosten van 23 procent van het uurtarief van de schoonmaker. Dat is volgens de wet verboden, stelt de bond.



Helpling kon nog niet direct reageren op de aankondiging.



Lees ook: Amsterdamse start-ups haken in op de krappe arbeidsmarkt