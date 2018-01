FNV schort 24-uurs staking KLM voorlopig op

Dit schrijft de FNV in een nieuwsbericht. Na eerste lezing zijn er FNV Luchtvaart 'nog veel vragen' over de concepttekst van de nieuwe cao, waardoor de FNV nog niet met een definitief oordeel over de door concurrentvakbond VNC onderhandelde voorwaarden kan komen.



In afwachting van antwoorden op die vragen is de grote stakingsactie, waarbij een deel van het cabinepersoneel van KLM maandag voor 24 uur het werk neer zou leggen, voorlopig van de baan. Deze staking was mede georganiseerd door de FNV vanwege een maatregel van KLM om op 40 procent van de intercontinentale vluchten met een bemanningslid minder gevlogen zou worden. Zaterdag werd echter duidelijk dat in het nieuwe principeakkoord deze maatregel wordt teruggedraaid.



