FNV: politiek moet ingrijpen in taximarkt

Dat stelt FNV Taxi in een brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Gaat dat niet naar tevredenheid van de bond, dan komen er weer acties.



Boze taxichauffeurs protesteerden onlangs al in Den Haag. "Genoeg is genoeg" stelt een woordvoerder van FNV Taxi nu. "Er moet een gelijk speelveld komen in de sector, zodat er weer een gezonde taximarkt ontstaat waar op een eerlijke en fatsoenlijke manier geld verdiend kan worden."



De bond wil een limiet op het aantal taxi's, omdat er nu te veel chauffeurs zijn waardoor niemand er iets aan overhoudt. Vooral in de grote steden is de markt verzadigd en is er sprake van oneerlijke concurrentie en schijnconstructies, vindt de FNV.



Bovendien zijn er ongelijke regels. De bond vindt dat de strengere regels voor toegelaten taxibedrijven ook moeten gaan gelden voor Uber en andere 'platformchauffeurs' in de steden.



