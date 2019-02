FNV: Picnic strijkt geld op door onderbetalen personeel

Volgens de bond is de supermarkt-cao algemeen verbindend en moet Picnic zich er daarom aan houden. "Picnic weet dondersgoed dat het een supermarkt is, maar weigert om netjes het loon te betalen waar de medewerkers recht op hebben. De rekening leggen ze neer bij de werknemers. Het zorgt bovendien voor oneerlijke concurrentie."



Winkels

Volgens Picnic valt het bedrijf helemaal niet onder de supermarktcao, omdat het geen fysieke winkels heeft. Het bedrijf zegt gratis te kunnen bezorgen doordat het in tegenstelling tot de concurrentie en afgemeten assortiment heeft: wel alle producten, maar daarbinnen minder variatie.



Ook Albert Heijn betaalt het personeel in de vier - straks vijf - distributiecentra voor thuisbezorgen niet volgens de supermarktcao, maar volgens de arbeidsvoorwaarden voor distributiecentra. Ook daar heeft FNV actie tegen gevoerd.



FNV hekelde eind vorig jaar de arbeidsomstandigheden in twee distributiecentra van Picnic, die niet veilig genoeg zouden zijn. Picnic liet daarop weten dat het aan verbeteringen werkt.



Picnic

"We hebben hun hele lijst met veiligheidsaanbevelingen doorgenomen," zegt topman Michiel Muller van Picnic, waar we de afgelopen drie maanden keihard aan hebben gewerkt; 99 procent daarvan hebben we gedaan."



Muller peinst er niet over om de supermarktcao in te voeren. "We zijn een jong bedrijf, met jonge mensen. Laat ons onze eigen bestemming bepalen. Daar horen goede arbeidsvoorwaarden bij, met toeslagen. We hebben FNV gevraagd om daarover mee te denken."



"Maar we gaan niet volgens een vijftig jaar oude cao, die niet van toepassing is op ons bedrijf, werken. In de supermarktcao staat dat je zondag dubbel moet uitbetalen. Dat is toch niet meer van deze tijd. Dat leidt er toe dat in supermarkten op zondag alleen 15 en 16 jarigen werken en het vaste personeel niet welkom is want dat is te duur.. Is dat wat FNV wil?"



FNV zegt eigenlijk tegen ons: stap terug naar 1970. Tegelijkertijd zeggen ze dat ze een hypermoderne cao willen. Wij willen als voorloper meedenken hoe we dat gaan doen En volgens mij zitten we daarmee niet zo heel erg ver van elkaar. "