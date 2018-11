FNV Havens wijst cao-bod IGMA af en dreigt met acties

In een ultimatum roept de vakbond het Amsterdamse bedrijf op de cao-eisen in te willigen. 'Acties, werkonderbrekingen en stakingen zijn dus niet uitgesloten,' schrijft Ruud Wennekes van FNV Havens in een persbericht.



De onderhandelingen liepen 18 oktober na twee rondes vast. De vakbond zegt dat het aanbod van IGMA zo ver af stond van wat de leden van FNV Havens eisen, dat verder onderhandelen geen zin had.



Nullijn

Bij IGMA heeft 97 mensen in dienst. De werknemers eisen 2,5 % loonsverhoging plus 75 euro (bruto), een 2-jarige cao, een werkgelegenheidsgarantie van 5 jaar en een reiskostenvergoeding van 0,19 cent per kilometer.



Wennekes: 'Bij IGMA zijn de lonen een aantal jaren op de nullijn gebleven omdat het minder ging met het bedrijf. Maar het gaat nu prima met IGMA en dus willen de werknemers ook weer een normale cao-loonsverhoging.'



Ook wil FNV Havens meer duidelijkheid over de vraag of het moederbedrijf Cargill