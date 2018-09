FNV gaat door met actievoeren bij umc's

"We gaan door met het voeren van stiptheidsacties en draaien vanaf half oktober zondagsdiensten op doordeweekse dagen," zegt Elise Merlijn, onderhandelaar bij FNV Zorg & Welzijn.



De voorbereidingen voor zondagsdiensten in het AMC zijn in volle gang, in het VUmc zijn nu reeds stiptheidsacties. Of die zondagsdiensten daadwerkelijk zullen worden gedraaid, is afhankelijk van de stemming van de FNV leden, zegt Merlijn.



Werkdruk

Werkgeverskoepel NFU, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, bracht woensdag een eindbod uit voor een driejarige cao voor de ruim 70.000 medewerkers van de acht universitair medische centra. Het gaat om een salarisverhoging van 2,5 procent dit jaar, 2,75 procent in 2019 en 3 procent in 2020, telkens per 1 augustus van het betreffende jaar.



Ook doet de NFU verschillende voorstellen om de werkdruk te verminderen. De werkgevers roepen de bonden op om snel een akkoord te sluiten.



"Met dit bod willen we onze waardering tonen voor alle medewerkers in de umc's. We hebben goed geluisterd naar de wensen en zorgen van onze medewerkers en de vakbonden. Daarom komen we vandaag met een fair en evenwichtig eindbod," zegt Leon van Halder van de NFU.



Ruziën

Merlijn van FNV zei overdonderd te zijn door het persbericht van de NFU. "Een bijzondere manier van communiceren. Normaal gesproken nodig je partijen eerst uit om het te bespreken."



Bonden en werkgevers ruziën al tijden over de salarissen van artsen, laboranten, verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers. De afgelopen maanden voerden de zorgmedewerkers op verschillende manieren actie uit protest tegen de, in hun ogen, te lage lonen en te hoge werkdruk.



Lees ook: Beveiligers VU voeren actie voor meer loon