FNV eist groeistop Schiphol totdat voorwaarden werknemers verbeteren

Het aantal beveiligingswerkers op Schiphol nam tussen 2013 en 2018 toe met 4 procent. In die periode steeg het aantal passagiers dat zij moeten controleren met 35 procent. Beeld ANP

Volgens de bond gaat het kabinet in zijn onderzoek naar het economisch belang van Schiphol en de werkgelegenheid die de luchthaven oplevert, voorbij aan de kwaliteit van de meeste arbeidsplaatsen.

“Wat ons betreft is elke discussie over groei van de luchtvaart voorbarig zolang de sociale en maatschappelijke problemen op Schiphol niet zijn opgelost,” schrijft de bond in een brief aan Van Nieuwenhuizen. “We vragen u om het belang van de werknemers op Schiphol eerst goed in ogenschouw te nemen.”

Volgens FNV is de kwaliteit van werkgelegenheid op Schiphol de afgelopen decennia ‘ernstig verslechterd’. “Achter de 68.000 banen op Schiphol zitten 68.000 mensen, waarvan een groot deel werkt in de afhandeling, beveiliging, schoonmaak en catering. Er is veel aan te merken op hun arbeidsomstandigheden.”

“In het merendeel van de gevallen is het arbeidscontract van Schipholwerkers flexibel en moeten ze hun arbeid uitvoeren in ongezonde werkomstandigheden, waaronder omgevingen met fijnstof. Hun loon ligt vrijwel standaard rond het minimum. Dat zien wij niet als leefbaar loon, zeker niet als je in de regio Amsterdam woont.”

Onveilig werk

De bond claimt ook dat ‘sociaaleconomische omstandigheden’ voor onveiligheid zorgen. “Het aantal veiligheidsincidenten neemt duidelijk toe maar de bereidheid om deze te melden daalt.”

Dat is, vindt FNV, terug te voeren op het ‘doorgeslagen efficiëntiebeleid’ van Schiphol Groep bij het aanbesteden van diensten op de luchthaven. Zo zou het aantal beveiligingswerkers op de luchthaven tussen 2013 en 2018 4 procent zijn gestegen, een periode waarin het aantal passagiers dat zij moeten controleren met 35 procent toenam.

FNV kapittelt de luchthaven en bedrijven op het vliegveld al jaren over wat ze ‘de race naar beneden’ noemt. Meerdere keren is de bond in het geweer gekomen tegen de aanbesteding van onder meer schoonmaakcontracten, beveiligingswerk en servicediensten en de grote hoeveelheid flexcontracten.

Zo dreigt de bond nog altijd met acties omdat de luchthaven bij de aanbesteding van nieuwe beveiligingscontracten niet zou willen vastleggen dat de werknemers onder de door FNV gewenste cao vallen.