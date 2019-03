FNV dreigt Ikea met nieuwe acties na eenzijdige cao

Hoge werkdruk

De bond heeft een waslijst met klachten over de hoge werkdruk en voert daar al sinds oktober vorig jaar actie over. Ikea probeert zijn dertien warenhuizen volgens de bond met veel te weinig mensen te bemannen en ze vervolgens daarvoor nog met minder geld te belonen. Eind vorig jaar werd bovendien bekend dat nog eens 120 mensen worden ontslagen.



Volgens de bond heeft het bedrijf 'terecht ingeschat dat bij de eigen werknemersvereniging wel wat te halen viel.' WIM wees de vorige cao, die vorig jaar afliep, in eerste instantie af, waarna andere afspraken werden gemaakt.



Volgens de bond is de loonsverhoging alleen voor dit jaar en wordt de eis voor meer loon genegeerd. Bovendien is er volgens Beldsnijder geen sprake van betere toeslagen. "De zaterdagavondtoeslag wordt juist gehalveerd."



FNV trekt zich nu terug uit alle overleg met Ikea en bereidt nieuwe acties voor. "Wij gaan ons nu richten op werkelijke maatregelen om de torenhoge werkdruk te verlagen, die we buiten de cao om met Ikea willen maken." Ze sluit daarbij werkonderbrekingen of stakingen niet uit.



Onvoldoende

"We hadden graag gezien dat ook FNV Handel deze koers zou onderschrijven," aldus cao-onderhandelaar Jelle Visser van Ikea. "Ze hebben echter bij ons aangegeven het eindbod onvoldoende te vinden, en sluiten zich niet aan bij deze cao."



"Er ligt nu een goed arbeidsvoorwaardenpakket dat recht doet aan de inzet van alle medewerkers en tegelijkertijd rekening houdt met de actuele ontwikkelingen in het veranderende retaillandschap."



In de cao, die ondanks het veto van FNV voor alle zesduizend medewerkers geldt, is ook afgesproken dat er meer personeel in vaste dienst wordt aangenomen.