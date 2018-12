FNV: Amsterdam heeft te veel flexwerkers in callcenter

De flexwerkers zeggen dat het callcenter eronder lijdt. 'Het is net een duiventil waar steeds nieuw personeel wordt ingewerkt'

De flexwerkers, die anoniem willen blijven uit vrees afgedankt te worden door het uitzend­bureau, zeggen dat het callcenter eronder lijdt. Ze spreken van een duiventil waar steeds nieuw personeel wordt ingewerkt. "Het gaat ten koste van de dienstverlening en dus van de burger."



"Het verloop is erg groot," zegt een ander. "Het motiveert niet als je maar blijft hangen in een uitzendcontract." En dan is er nog de onzekerheid. "Ik heb ook een gezin." Een derde uitzendkracht heeft het percentage flexwerkers zien oplopen. Het verloop is groot nu uitzendkrachten op de krappe arbeidsmarkt makkelijker kunnen uitkijken naar iets anders. "Het wordt erger."



Hij werkt al 3,5 jaar voor Amsterdam als uitzendkracht. Eerder is beloofd dat flexwerkers na die periode vast in dienst kunnen komen, maar die termijn is opgerekt. "Ik vind het ondraaglijk worden." Zijn ervaring is dat uitzendkrachten die vaak ziek zijn een verlenging van hun uitzendovereenkomst kunnen vergeten. "Wij zijn wegwerpartikelen, zoals koffiebekers."



Zwartboek

De strijd tegen het vele flexwerk bij de gemeente loopt al jaren. Twee jaar geleden verscheen een zwartboek waaruit bleek dat onder meer bij de afdelingen reiniging en communicatie medewerkers jarenlang aan het lijntje werden gehouden in een carrousel van uitzendcontracten.