FNV-actie op Schiphol voor betere werkomstandigheden

De FNV-actie op Schiphol. Beeld FNV

Op het plein voor de luchthaven staan grote borden met de gezichten van Schiphol-medewerkers. Ze leggen vanmiddag het werk tien minuten neer uit protest. Vakbond FNV wil zo afdwingen dat personeel bij bedrijven die de luchthaven inhuurt, beter wordt betaald.

1. Acties op Schiphol. Alweer?

FNV strijdt al jaren tegen de manier waarop Schiphol werkzaamheden bij leveranciers aanbesteedt, zowel in de schoonmaak, de beveiliging als bij de afhandeling van vliegtuigen op de platforms. Volgens de bond is er sprake van ‘onderbetaling, doorgeslagen flexwerk en onveilige arbeidsomstandigheden’.

FNV gaf Schiphol tot 1 februari om de regels voor aanbestedingen zo te veranderen dat er scherpere eisen worden gesteld op het gebied van loon en arbeidsvoorwaarden. Omdat gesprekken daarover niet het geëiste resultaat opleverden, is het volgens de bond tijd voor gezamenlijke actie. “Wij willen niet dat Schiphol, luchtvaartmaatschappijen en leveranciers over de rug van werknemers uit deze crisis opkrabbelen,” zegt Joost van Doesburg van FNV. “We moeten na de coronacrisis een ander Schiphol opbouwen.”

2. Waarom voeren ze nu actie?

Volgens de bond is de aanbesteding op Schiphol ‘losgeslagen’. Op andere grote vliegvelden doen ze het met twee afhandelaars voor vliegtuigen, vracht en passagiers. Op Schiphol start binnenkort nummer acht. “Nieuwe toetreders vechten zich altijd in de markt door lage prijzen. Andere bedrijven moeten daar dan weer in meegaan. Op Schiphol geldt dat je alleen maar winst kunt maken door goedkoop te zijn.”

Ook in de beveiliging, bij onder meer het personeel dat de handbagage en passagiers controleert, zijn volgens Van Doesburg misstanden. “Er zijn nu vijf beveiligingsbedrijven op Schiphol actief. Er zijn net weer nieuwe contracten afgesloten; één bedrijf moet verdwijnen, twee nieuwe komen erbij.” Personeel moet nu van de ene naar de andere beveiliger overstappen. Bijkomend probleem is dat er verschillende beveiligingscao’s zijn.

“De luchthaven schrijft bij de aanbestedingen alles tot in de kleinste details voor. Op één ding na: de positie van het personeel. Met 11,50 euro per uur ben je een grootverdiener. En dan kom je er na weer een nieuwe aanbestedingsronde achter dat je 10 procent salaris kwijt raakt. Wij willen dat in tenders wordt vastgelegd dat er een minimumloon van 14 euro per uur geldt. Dat had geregeld moeten zijn in de topjaren van Schiphol, maar zelfs toen gaf de luchthaven niet thuis.”

3. Is salaris niet de zaak van de ingehuurde bedrijven, in plaats van Schiphol?

Schiphol stelt bij aanbestedingen wel degelijk afspraken af te dwingen. “Bij al onze tenders eisen we dat bedrijven zich aan cao’s houden,” zegt een woordvoerder van de luchthaven. “Maar de inhoud daarvan is tussen vakbonden en werkgevers. Daarin kunnen wij geen partij zijn.”

De luchthaven is het op zich eens met de bonden over de grote hoeveelheid afhandelaars. “Voor ons zou het ook beter zijn dat er minder zijn. Maar wij kunnen dat niet opleggen. Europese vrije-marktregels schrijven voor dat als een luchtvaartmaatschappij met een nieuwe afhandelaar in zee gaat, wij dat moeten faciliteren. Alleen het kabinet kan daarvan afwijken en dat heeft dit kabinet niet gedaan.”

4. Waarom een werkonderbreking van ‘maar’ tien minuten?

FNV sluit niet uit dat later andere acties volgen, maar zegt in coronatijd de toch al enorme problemen in de luchtvaart niet verder te willen vergroten. Dus roept de bond Schipholwerkers op dinsdagmiddag om twee uur tien minuten het werk neer te leggen. Tegelijkertijd is er op Schiphol Plaza een virtuele actiebijeenkomst.

Voor Schiphol vallen de acties uit de lucht. “De gesprekken gaan volgens ons best constructief,” zegt de woordvoerder. “Maar wat FNV eist, zijn zaken die niet in korte tijd geregeld zijn. Daar moeten we ook met andere partijen over praten. Laten we er met zijn allen uit deze crisis komen en zorgen dat we veilig en verantwoord kunnen reizen en werken in deze tijd.”