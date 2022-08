Flyeren om de moordenaar van Rosleny te vinden: ‘Laat ons niet zitten met vragen’

Shulesca De La Croes deelt flyers uit in winkelcentrum De Amsterdamse Poort. Beeld Dingena Mol

Het is een schot met hagel in het duister, weet Shulesca (23). Maar dat is altijd nog beter dan niets doen, vindt ze. En dus loopt ze op deze zonovergoten zaterdag met een stapel flyers in de hand (‘Ik heb er 3000 laten drukken’) door winkelcentrum de Amsterdamse Poort. Shulesca -lange roze nagels, goudkleurige oogschaduw - wordt geholpen door Pearl, die een relatie heeft met het broertje van Rosleny.

“Mag ik u dit geven,” vragen ze beleefd voor ze de flyer overhandigen. Shulesca mikt vooral op donkere mensen in de leeftijd van pakweg 20-40 jaar, omdat ze denkt dat die iets over de moord weten. Het motief ligt mogelijk in de relationele sfeer. Magdalena werd vermoord nadat ze haar 6-jarige dochtertje met de fiets naar school had gebracht.

‘Justice for Rosleny Magdalena’ staat er op de flyer. En ook: ‘Welke lafaard ontneemt een klein kind haar moeder op klaarlichte dag en waarom? Laat ons niet zitten met vragen als jij de antwoorden hebt. Help ons dit hoofdstuk af te sluiten.’

Zes jaar

Het duistere hoofdstuk duurt al bijna zes jaar. Soms is er hoop, zoals in januari dit jaar. De politie pakte toen een 29-jarige vrouw op als verdachte. Wegens gebrek aan bewijs werd zij in maart echter weer vrijgelaten.

Ook de bemoeienis van het televisieprogramma Opsporing Verzocht en de hulp van Peter R. de Vries brachten hoop. De Vries is er immers vaker in geslaagd om bij misdaden die justitie niet kon ophelderen toch de (mogelijke) dader in beeld te krijgen, zoals bij de zaak Nicky Verstappen.

Maar op elke hoop in het hoofdstuk Rosleny volgde tot op heden een bittere teleurstelling. Met de dood van De Vries verdween de kundige bijstand. Zoon Royce de Vries maakt zich ook sterk voor Shulesca en de andere nabestaanden, maar hij draagt met name bij aan de publiciteit. Zo wordt de flyeractie gefilmd door AT5, RTL Boulevard en Hart van Nederland. Maar Peter R. deed zelf ook onderzoek.

Wel weten, niet vertellen

De flyeractie is een idee van Shulesca. Het is voor het eerst dat ze op deze manier om hulp vraagt. Ze is ervan overtuigd dat er mensen in de Bijlmer iets weten dat ze niet vertellen. Zo snapt ze niet dat de fietsende gestalte die Rosleny volgt, op de camerabeelden van vlak voor de moord, nog niet is geïdentificeerd. “Er moeten mensen zijn die weten wie dat is.”

Misschien staat Shulesca tijdens het flyeren oog in oog met iemand die meer weet, maar zwijgt. Of met de dader. “Ik vind het best onrustig, omdat die gedachte vaak in me opkomt.”

Shulesca - in het dagelijks leven medewerker van Etos - is elf jaar jonger dan Rosleny. Ze was zestien jaar toen haar 28-jarige nicht (‘onze vaders zijn broers’) het leven liet op een plek die hemelsbreed anderhalve kilometer verwijderd is van de plek waar ze nu flyert. Toch was hun band heel sterk.

Missen

“Ik woonde bij mijn tante in Osdorp, die praktisch naast mijn Curaçaose oma woonde. Bij oma zagen Rosleny en ik elkaar elke dag. Rosleny ondernam altijd van alles met mij en de andere kleinkinderen. Ze nam het groepje van tien kinderen mee naar de speeltuin of het zwembad, vooral in de zomer. Ik mis haar en die uitjes nog steeds heel erg.”

Het gemis is in inkt gegoten. Op Shulesca’s linkerarm staat een tatoeage van een dolk die een bloedend hart doorboort. De emotie die erbij hoort, is niet zozeer verdriet of rouw, zegt Shulesca. “Ik ben vooral boos. Woedend, eigenlijk.”

Die woede vreet aan haar. Net zoals de terugkerende gedachten over een mogelijke dader. Het lucht op dat zij en de andere nabestaanden bij de verwerking hulp hebben vanuit justitie. “Er is een vertrouwenspersoon die ons helpt en bij wie wij ons hart kunnen luchten.”

Maar echt rust krijgt Shulesca pas als er een dader is. Er is ook een kans dat dat niet gebeurt, erkent ze, Maar ze blijft strijden voor gerechtigheid voor Rosleny. Boven de getatoeëerde dolk staat een Engelse tekst. ‘I will be strong.’