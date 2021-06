Floris fietste in drie dagen een rondje Nederland voor zijn zieke moeder

In een recordtijd fietste Floris von Bönninghausen (27) in drie dagen rondom heel Nederland. De monstertocht bracht ruim 22.689 euro op voor zijn met Alzheimer kampende moeder.

Vrijdagmorgen om acht uur stapte Floris in de Van Woustraat op zijn wielerfiets voor zijn recordrit rondom heel Nederland. In een recordtijd van 63 uur en 51 minuten fietste hij een afstand van 1533 kilometer, dat gelijk staat aan de afstand van Amsterdam naar Madrid. In de nacht van zondag op maandag is de voormalig toproeier na een tocht van drie dagen weer aangekomen in Amsterdam.

Op de maandag na zijn tocht zit hij op een houten kruk van een biertje na te genieten. Hij heeft aan de monstertocht fikse spierpijn door zijn hele lichaam overgehouden. “Op de eerste dag ben ik gestart om 8 uur in de ochtend om tot net na middernacht 540 kilometer te fietsen. Eten deed ik op de fiets, eerst sportrepen en daarna boterhammen met kaas.”

De tocht was nodig om geld op te halen voor zijn met Alzheimer kampende 62-jarige moeder. In 2020 werd de ziekte, waar nog geen behandeling voor gevonden is, bij haar vastgesteld. Om toch nog iets te kunnen doen bedacht hij de sponseractie: ‘Now we still can’ waardoor donateurs de tocht konden steunen.

Camper

De fietstocht heeft een bedrag opgehaald van 22.689 euro. “Dat er zo veel gedoneerd zou worden, durfde ik niet te dromen. Dat geeft je op de zware momenten wel een trots gevoel waar je weer op verder kan,” zegt Floris. De donaties, die vooral uit zijn eigen netwerk en vanaf sociale media kwamen gaan direct naar Alzheimer Nederland waar het vooral geïnvesteerd gaat worden in de zoektocht naar een medicijn tegen de ziekte.

“Wat Floris hier met zijn vrienden heeft gedaan is echt iets om als familie heel trots op te zijn,” zei zijn trotse vader bij de finish van de tocht zondagnacht. Om de helse tocht voor Floris toch nog een beetje dragelijk te maken reden er op toerbeurten vrienden met hem mee. Ook werd hij gevolgd door een camper, op deze manier kon hij toch nog eten en drinken en een paar uur slapen.

Het zwaarste punt was op zaterdagavond in de buurt van Nijmegen. “In de ochtend werd ik al wakker met maagpijn waardoor ik te weinig had gegeten. Dit betaalde zich uit tegen de avond waardoor ik bijna geen energie meer had om door de kunnen fietsen.” Iedere dag fietste hij 500 kilometer om het binnen drie dagen te kunnen redden.

Na een dag uitrusten gaat hij weer verder met zijn dagelijks bestaan; het bouwen van boten. ‘Dat is toch de beste manier om bij te komen van zo een lange fietstocht.’