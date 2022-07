Floriade kan rekenen op 34 miljoen om de deuren open te houden

De Floriade heeft te kampen met tegenvallende bezoekerscijfers. Beeld Eva Plevier

De raad moest donderdagavond zijn mening geven aan het voorstel van het college om de tegenvaller meteen maar weg te boeken in de jaarrekening van 2021. De gemeente heeft nu 59,8 miljoen euro in de Floriade gestoken en er staat nog een reservering open van 14 miljoen voor eventuele nieuwe tegenvallers in de komende maanden.

Een meerderheid van de raad lijkt akkoord, maar dat ging allerminst van harte. “Nu stoppen is duurder dan doorgaan tot oktober.” Zo schetste fractievoorzitter Jaap Steenkamer van GroenLinks het duivelse dilemma van de raadsleden. Colette Holter van de VVD: “Of we stoppen of doorgaan: die 34 miljoen euro komt niet meer terug. Die zijn we gewoon kwijt.” Volgende week stemmen de fracties over de jaarrekening.

Kiezersbedrog

Het voortijdig staken van de Floriade brengt grote financiële bestuurlijke risico’s met zich mee en jaren van juridische procedures, was ook de boodschap van de vorige week afgetreden wethouder Julius Lindenberg. “Met wat we tot nog toe weten, is stoppen duurder en minder voorspelbaar dan doorgaan. En dan hebben we het nog niet over het imago van Almere als betrouwbare partner. Daar gebeurt natuurlijk ook iets mee.”

Het jawoord voor de jaarrekening valt met name zwaar voor de partijen die kort voor de verkiezingen van maart nog bij motie hadden bezworen geen cent meer in de Floriade te steken. De fracties die van meet af aan tegen het evenement waren geweest, lieten nu niet na de collega’s te herinneren aan die belofte aan de Almeerders. “Kiezersbedrog,” luidde het vonnis van PVV-voorman Toon van Dijk.

Rijk rekenen

Ook met de financiële steun van de gemeente op zak, blijven de wolken boven het Floriadeterrein pikzwart. De bv die het evenement organiseert, houdt nog steeds rekening met een totaal van 1,2 miljoen betalende bezoekers. In de raad bestaan grote twijfels of dit aantal wel kan worden gehaald. Een minder optimistisch scenario van 680.000 bezoekers wordt door veel fracties wel als realistisch gezien.

Fractievoorzitter Rijk Ravestein van de SP: “Het patroon van wensdenken dat de hele voorbereiding van de Floriade heeft gekenmerkt, is klaarblijkelijk zeer hardnekkig. Wij vrezen voor nog eens miljoenen euro’s aan tegenvallers als we uitgaan van een te optimistisch scenario.” Nienke Nieuwenhuizen namens het CDA: “Laten we ons vooral niet rijk rekenen.”

Het debat spitste zich donderdag toe op de boekhoudkundige verwerking van de financiële tegenvaller, maar duidelijk is dat er in de raad nog jaren zal worden gesproken over de afwikkeling van de Floriade. Van verschillende kanten werd gewezen op de noodzaak van een grondig onderzoek om de oorzaken van de mislukking in kaart te brengen. De fractie van 50Plus dacht al hardop na over een enquetecommissie.