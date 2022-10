Floriade blijft ver van aantal gehoopte bezoekers

Een handjevol bezoekers op de Floriade in Almere. Beeld JEFFREY GROENEWEG/ANP

De organisatie van de Floriade trok de laatste weken alles uit de kast om mensen nog zover te krijgen naar de tuinbouwtentoonstelling te komen. Een ‘Flower Power Party’ waar bezoekers in seventieskleren mochten komen feesten, een charmeoffensief in de vorm van een rijdende kas die op tournee door het land ging onder het motto #LoveFloriade, kaartjes voor slechts 5 euro in plaats van 29 euro voor Flevolanders: het mocht allemaal niet baten.

Zondag ging de wereldtuinbouwtentoonstelling dicht en werd het definitieve bezoekersaantal duidelijk: in krap een halfjaar tijd kwamen er 685.189 mensen kijken. Een bittere pil, om het nog mild uit te drukken.

Dorre grasvlakten

Voor de start waren de vooruitzichten nog schitterend. Almere mikte op 2 miljoen planten- en bloemenliefhebbers, maar al snel werd duidelijk dat dat totaal onhaalbaar was. De aantallen vielen direct tegen vanwege honderden slechte reviews en negatieve media-aandacht omdat het terrein er niet al te florissant bij lag.

Bezoekers klaagden steen en been over paviljoens die nog in aanbouw waren, dorre grasvlakten en perken vol bruine, uitgebloede tulpen. “Als je groen wil zien kun je beter naar een tuincentrum,” was een veelgehoorde kreet.

Het gewenste bezoekersaantal werd daarom al snel omlaag geschroefd naar 1,2 miljoen, toen naar 800.000, later zei directeur Hans Bakker al blij te zijn met 680.000 – een aantal dat dus ternauwernood is gehaald.

Volgens de Floriade lieten de bezoekers het overigens afweten vanwege de relatief hoge entreeprijs in tijden van hoge inflatie, en gingen mensen na coronatijd liever bij vrienden of familie op visite dan naar een onbekende attractie zoals de Floriade.

Financieel drama

Al die onverkochte kaartjes en misgelopen horecaomzet hebben (naast onder andere tegenvallende inkomsten vanwege afgehaakte sponsoren) een miljoenenschade tot gevolg. Al voor de Floriade überhaupt van start ging moesten er extra leningen worden verstrekt, in juni moest nog eens 34 miljoen bij worden gelapt – reden voor alle zes Almeerse wethouders om op te stappen.

En daar blijft het niet bij, want vorige week bleek dat het prijskaartje nog eens 6,6 miljoen hoger zal uitvallen door een enorme rekenfout rond de kabelbaan à 1,6 miljoen, en misgelopen inkomsten vanwege gratis kabelbaanritjes en goedkope kaartjes, meldde Omroep Flevoland.

Wat de totale schade gaat zijn is nog onduidelijk, maar dat een astronomisch bedrag in rook is opgegaan, is een feit. De schade loopt nu al tegen de 100 miljoen euro, maar Tjeerd Herrema, van 2015 tot 2018 wethouder en toen verantwoordelijk voor de Floriade, zei vrijdag op het Radio 1-Journaal dat hij eerder vermoedt dat het om 150 miljoen zal gaan. Oud-Floriadedirecteur Hans van Driem gaat nog verder. Hij kwam na berekeningen zelfs uit op 200 miljoen.

Zeshonderd beoogde woningen

En dan is de spanning omtrent de Floriadeflop nog niet eens voorbij, want over de nieuwe woonwijk Hortus die op het terrein moet verrijzen is een conflict ontstaan tussen de gemeente en projectontwikkelaar Weerwater C.V. De afbouw van de Floriade duurt tot december, maar of daarna al kan begonnen worden met de bouw van de zeshonderd beoogde woningen is daardoor onzeker.

Wel een meevallertje voor de Almeerders: de planten en struiken die niet kunnen blijven in de nieuwe wijk, mogen binnenkort gratis worden opgehaald. De animo daarvoor was dan weer enorm; de tussen de 125.000 en 150.000 planten waren in een oogwenk weggegeven.

Of er ooit nog eens een Floriade komt, is ook maar zeer de vraag. Vooralsnog heeft nog geen enkele kandidaat zich voor de potentiële volgende editie in 2032 gemeld. Herrema zei vrijdag het sterk af te raden. “Ik zou elke gemeente die ook maar het idee heeft om eraan te beginnen adviseren: doe het niet. In deze vorm is het schluss.”