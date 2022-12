Floravuur en vuurwerkshows gaan mogelijk niet door vanwege harde wind

Op het Museumplein wordt druk gebouwd aan ‘Amsterdam telt af naar 2023’. Beeld Daphne Lucker

Op het Museumplein wordt druk gebouwd aan ‘Amsterdam telt af naar 2023’. Elf hoge palen vallen direct op. Bovenop de palen, op 24 meter hoogte, zorgen ledlampen in grote wielen straks voor ‘elektronisch vuurwerk’. Het geluid dat daarbij hoort komt uit enorme speakers.

Klaas Rohde, eigenaar van evenementenbureau Fjuze, laat zien hoe ruim tachtig man in regen en gure wind het grootste bouwwerk van zijn bedrijf opbouwen voor het Amsterdamse oudjaarsspektakel.

“In 2020 kregen we zes dagen voor de opbouw te horen dat het evenement vanwege de coronamaatregelen werd verplaatst naar de Johan Cruyff Arena. Dat was ook heel vet, maar het is nu wel extra speciaal dat we het alsnog op het Museumplein werkelijkheid zien worden,” vertelt Rohde.

Duizenden ledlampen

De show in Amsterdam begint, als alles meezit, zaterdagavond om 23.00 uur met een muziek- en lichtshow van dj Alamaison en mc Warner. Vanaf 23.50 uur wordt de intensiteit van de duizend ledlampen al flink opgevoerd. Lichtstralen in alle mogelijke kleuren lichten dan de hemel boven het Museumplein op. Om middernacht – nadat het plein heeft afgeteld met de grootste aftelklok ter wereld (12 meter hoog, 40 meter breed), wordt met het alternatieve ‘vuurwerk’, de lichtshow en klassiek siervuurwerk het nieuwe jaar ingeluid.

Tenminste, als het door kan gaan. Vanwege de weersomstandigheden is dat nog maar de vraag: de vuurwerkshow bij de Hofvijver in Den Haag werd vrijdag al afgelast vanwege de voorspelde harde wind. De vreugdevuren van Scheveningen en Duindorp zijn verplaatst naar vrijdagavond.

Rohde: “Ik vind vuurwerk prachtig, maar het grote verschil is dat wij het georganiseerd afsteken en rond kwart over twaalf weer klaar zijn. Ook voor omwonenden is dat een stuk prettiger. Alleen de wind kan het afsteken van vuurwerk bemoeilijken, maar we zijn goed voorbereid.”

Een woordvoerder van burgemeester Halsema laat weten dat zaterdag definitief wordt besloten of de lichtshow op het Museumplein en het Floravuur door zullen gaan.

Rukwinden

De harde rukwind van de afgelopen dagen heeft de opbouw van het evenement wel iets bemoeilijkt. “We hebben de eerste helft van de week flink moeten doorwerken, zodat we de palen veilig de lucht in konden takelen. Gelukkig verblijven veel werknemers in hotels in de buurt, daardoor kunnen we tot in de late uren doorwerken en uitgebreide lichttests doen in het donker,” zegt Sanne Ligthart, eventmanager bij Fjuze.

Hoeveel mensen het evenement op oudejaarsavond trekt, is moeilijk te voorspellen. De organisatie kan, los van veiligheidsmaatregelen rond techniek, geen voorzorgsmaatregelen nemen tegen slecht weer.

Volgens Rohde is dat echter ook iets wat hoort bij de nieuwjaarsviering: “Door weer en wind genieten we elk jaar samen van dit moment. Het Museumplein is een prachtige plek om het gevoel van een gezamenlijke viering te versterken.”

Harde wind Een woordvoerder van burgemeester Halsema laat weten dat er zaterdag een besluit wordt genomen over het al dan niet doorgaan van het Floravuur. ‘Floravuur is een belangrijke traditie voor Floradorp,’ zegt zij. ‘De driehoek wil die graag faciliteren, maar veiligheid van aanwezigen en omwonenden staat voorop.’ Volgens de brandweer is het vuur bij windkracht 6 en hoger niet veilig en verantwoord. Tot windkracht 6 kan het vuur plaatsvinden met extra maatregelen. Dan moet de hoogte van het vreugdevuur naar maximaal 4 meter en is er waterscherm nodig voor mogelijke vonken. De lichtshow op het Museumplein staat ook op de tocht. Daarover wordt zaterdag ook een besluit genomen.