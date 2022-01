Floor van Liemt (1997-2021) ging als een raket door het leven en wilde niet ‘het meisje met kanker zijn’

Vol levenslust, ijzersterk en een bron van inspiratie. De op 31 december aan longkanker overleden 24-jarige Floor van Liemt, UvA-studente kunstgeschiedenis, liet haar familie en vrienden diep onder de indruk achter. ‘Ze wilde niet het meisje met kanker zijn.’

Floor werd in 1997 geboren in Twekkelo, een buurtschap in Enschede, als oudste kind in een gezin met drie kinderen. Ze was zorgzaam voor haar twee jongere broertjes, hield van tekenen en (gedichten) schrijven en had een eigen, ferme mening, zegt haar jongste broer Harmen (21).

Op haar zestiende ging ze naar het prestigieuze Atlantic College in Wales. Ze wilde haar vleugels uitslaan, onafhankelijk worden en haar eigen pad volgen. “Twente werd te klein voor haar, te benauwend. Ze was eager om meer van de wereld te zien,” zegt Harmen.

Op haar achttiende, terug in Nederland, besloot ze rechtsgeleerdheid te studeren aan het Utrecht Law College van de Universiteit Utrecht, een honoursprogramma voor een geselecteerde groep studenten die zich wil voorbereiden op de juridische maatschappij van morgen. Ze betrok het corpshuis ‘De lange juffer’ van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging.

Genmutatie

Na twee jaar verruilde ze haar rechtenstudie voor die van kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Ze ging in de Jordaan wonen. In december 2017 werd ze gediagnosticeerd met longkanker, veroorzaakt door een genmutatie. Harmen: “Het was een enorme klap. In een mum van tijd stond het leven op zijn kop.”

Floor reageerde goed op de eerste medicatie en knapte aanvankelijk snel op. De jaren erna kende ze goede en slechte periodes maar ze ging er nooit mentaal aan onderdoor. Harmen: “Ze bleef Floor, ze bleef zichzelf. Zo knap. Ze wilde niet het meisje met kanker zijn.”

Ze maakte reizen naar onder meer Cuba, New York, Mexico en Italië. “Ze was zo onafhankelijk, een bron van inspiratie en haalde veel uit het leven. Het werd bij haar nooit dramatisch. Ze hielp ons bij haar proces en maakte het draagbaar,” zegt oud-huisgenoot Maud Reijntjes, die bestuurslid werd van de door Floor in 2019 opgerichte F|Fort Foundation.

Tinderafspraak, hypotheek

Met haar stichting wilde Floor het welzijn verbeteren van jongeren tussen de 18 en 35 jaar met kanker. “Hoe pak je als jongere met kanker een Tinderafspraak of hypotheekaanvraag aan en hoe zit het met vruchtbaarheid en seks. Belangrijke onderwerpen voor die leeftijdsgroep,” zegt Reijntjes.

Intussen bracht Floor ook twee boeken uit: het non-fictieboek Witte Raaf (2018) en het kunstfotografieboek De gemene deler (2021), met foto’s van fotografe Loet Koreman, over de wereld van jongvolwassenen met kanker.

Enkele maanden geleden benaderde Floor nog Monique Busman, producent van documentaires. “Ze had een geweldig plan. Ze wilde een drieluik maken over de waarde van tijd. Geen egodocument, maar een drieluik van interviews met wetenschappers. Haar ogen zaten vol levenslust. Ze was heel sterk en krachtig,” aldus Busman.

Eigen geluid

Ze ging ‘als een raket’ door het leven, zegt haar 86-jarige grootmoeder El van Liemt. “De laatste vier jaar heeft Floor het fantastisch gedaan, al was het niet altijd gemakkelijk.”

Met haar grootmoeder ging Floor twee maanden geleden nog naar een klassiek concert in De Doelen in Rotterdam en een dansvoorstelling in Carré. “Al tien jaar reserveer ik kaarten voor concerten in De Doelen. Mijn elf kleinkinderen kunnen daar op intekenen en met me meegaan. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Floor reageerde ook de laatste keer meteen. Die gretigheid en de dingen die ze omarmde, illustreren haar,” zegt haar oma. “Floor was een bijzonder getalenteerd kind, met een eigen geluid. Ze logeerde hier veel. Onlangs lag ze bij mij op de bank en vroeg ze me hoe het voor mij was toen ik mijn zusje van 24 jaar verloor. Ze was in gedachten al bezig met haar broers.”

Zaterdag is het afscheid van Floor van Liemt in de Westerkerk.