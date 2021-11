Flitsbezorgers drijven De Pijp tot wanhoop: ‘De straat is een distributiecentrum’

Een leger elektrische fietsen op de stoep, driemaal daags vrachtwagens voor de deur en tot laat geluidsoverlast: bewoners van De Pijp hebben genoeg van de flitsbezorgers in hun buurt. Een klachtbrief ligt inmiddels bij de gemeenteraad. ‘Dit is geen normale stadsherrie meer.’

Het is er altijd druk, maar zeker op zaterdag en zondag is het flitsspits in De Pijp. “Dan bestellen mensen ’s ochtends hun weekendontbijt, ’s middags hun lunch en ’s avonds voor het stappen hun bier en wijn. En dat betekent een continue stroom van elektrische fietsen op weg naar een levering, en weer terug,” vertelt buurtbewoner Joost Munning. “Je ziet de bijna-ongelukken gebeuren waar je bijstaat.”

Behalve op industrieterreinen, hebben flitsbezorgdiensten ook hubs midden in de stad van waaruit de bestellingen worden bezorgd. Zo ook in De Pijp: in de Eerste Jacob van Campenstraat zit Getir, in de Daniël Stalpertstraat huist bezorger Zapp en aan het Gerard Douplein maakt Gorillas de dienst uit. Alle drie trokken ze afgelopen jaar in grote panden op een steenworp afstand van elkaar.

Dat betekent voor De Pijp in ieder geval de beloofde vliegensvlugge levering, erkent Munning. Maar de flitsbezorging komt ook met een portie overlast. Zelf merkt hij het al maanden: de tientallen bezorgfietsen structureel midden op het Gerard Douplein, de vrachtwagens die veel vaker dan afgesproken af en aan rijden, en de herrie, bij hem soms de hele nacht door.

Na verschillende meldingen bij de gemeente deed Munning een kleine oproep in de buurt om een brief naar de gemeenteraad te sturen. “Ik dacht, dit is geen normale stadsherrie meer. Ben ik de enige die dit niet oké vindt?”

Munning kreeg tientallen instemmende reacties. “Echt van alles: van mensen van wie hun fiets wordt verplaatst, tot buurtbewoners die vertellen over (bijna-)botsingen tussen kinderen en bezorgers. Mensen schrijven dat wonen boven een filiaal echt een nachtmerrie is.” Inmiddels hebben honderd buurtbewoners hun handtekening gezet onder Munnings brief. “Terwijl ik hem maar in een een handvol straten heb verspreid.”

Ook voor buurtbewoner Tim is de komst van flitsbezorger Gorillas een crime. “Kijk, ik weet dat ik op het Gerard Douplein woon, ik ben echt wel wat gewend. Maar dit betekent kabaal van hun bakker om 04.00 uur, om 06.00 uur laden en lossen van andere leveringen, en het buiten zetten van de fietsen om 07.00 uur. Op deze manier verander je de straat en de stad in een groot distributiecentrum. Als de Albert Heijn dit zou doen, zou het ook niet oké zijn.”

Dark stores

De bezorgdiensten zijn gevestigd in zogenoemde ‘dark stores’, panden waarvan de ramen zijn afgeplakt. Naar binnen lopen – of kijken – zoals bij normale winkels kan dus niet: de magazijnen zijn puur bedoeld voor opslag en het inpakken van de producten voor bezorging. Ook dat roept verontwaardiging op in de buurt. Munning: “Eerst zaten hier gewoon leuke winkels, die passen ook in De Pijp. Nu zitten op zulke mooie plekken hele nietszeggende bedrijven, zonder uitstraling. Maar ook zonder regels, lijkt het.”

Naar aanleiding van de brief stelde GroenLinks vrijdagmiddag al schriftelijke vragen over onder andere de bestemmingsplannen van de betreffende panden: ‘Woon- en werkpanden worden feitelijk gebruikt als distributiecentrum voor (nachtelijke) bezorging en detailhandel.’ “De vraag is of dat mag,” zegt Munning. Op 1 december behandelt de gemeenteraad de brief.