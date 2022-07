Flitsbezorger Zapp vertrekt, sociaal plan ontbreekt naar verluidt nog

De vestiging van Zapp aan het Zeeburgerpad in Oost. Beeld Jakob van Vliet

Een afspraak met de vakbond zou door Zapp op het laatste moment zijn afgezegd, waarna het bedrijf de volgende dag zijn definitieve vertrek aankondigde.

De gedwongen sluitingen van twee darkstores in Amsterdam en ‘aanhoudende onzekerheid over de regelgeving’ in Nederland voor flitsbezorgers, leidden ertoe dat het bedrijf weinig brood meer zag in een langer verblijf in Nederland. Vorige maand kondigde het bedrijf daarom al aan een vertrek te overwegen.

Vacature van PostNL

Wel meldde Zapp eerst nog een ‘overlegperiode’ met het UWV en de vakbonden nodig te hebben om tot een definitieve beslissing te komen en alles af te ronden. Een woordvoerder van het bedrijf bevestigt dat die gesprekken afgerond zijn en dat de ‘medewerkers geïnformeerd zijn’ over het definitieve vertrek uit Nederland.

Frank van Bennekom van vakbond FNV zegt dat daar geen sprake van is en dat hij en veel werknemers met vragen achterblijven. “Woensdag hadden we een afspraak staan, maar die werd op het laatste moment afgezegd. Dezelfde dag kregen werknemers te horen dat het ontslag werd aangezegd. Daarbij kregen ze een vacature van PostNL opgestuurd. Dat getuigt niet echt van begrip en medeleven.”

Transitievergoeding

Volgens Van Bennekom worden werknemers nu ontslagen, zonder dat de voorwaarden daarvoor bekend zijn. Zapp is verplicht aan werknemers transitievergoedingen te betalen, in een sociaal plan kunnen eventueel hogere vergoedingen en aanvullende voorwaarden afgesproken worden.

Van Bennekom maakt zich ‘zorgen dat mensen onder druk worden gezet om weg te gaan’. “Vorige week bleek al dat er 200 van de 734 personeelsleden weg waren. Zapp heeft er natuurlijk belang bij dat mensen vanzelf weggaan, want dan hoeven ze minder te betalen.”

Hij hoopt dat het bedrijf alsnog in gesprek gaat over een sociaal plan. “Vorige week dacht ik dat we best dicht bij een akkoord waren. Een week later worden werknemers alsnog ontslagen zonder dat de voorwaarden bekend zijn. Ze weten niet of ze nu nog eerst op vakantie kunnen, voordat ze bij een andere baan beginnen. Of dat ze direct weer aan de slag moeten om de huur te betalen.”

Juridische stappen

In de mail die Zapp aan werknemers heeft gestuurd, zegt het bedrijf ‘meer te bieden dan de wettelijke ontslagvergoeding’, dat de winkels voorlopig openblijven en ‘mogelijkheden worden onderzocht om banen te beschermen’. Maar wat dat precies betekent voor de werknemers en hoelang de darkstores nog precies openblijven, is niet bekend. Vorige maand zei Zapp zich ook over juridische stappen te beraden ‘om zijn investering te beschermen en een passende schadevergoeding te eisen’.

Zapp, van oorsprong een Engels bedrijf, werd mede door investeerder en influencer Bas Smit naar Nederland gehaald. Hij zegt via zijn woordvoerder niet betrokken te zijn bij de gesprekken. Zapp bevestigt woensdag aan werknemers te hebben gemeld dat het Nederland gaat verlaten. De darkstores zullen echter ‘voorlopig nog openblijven’ en de leveringen aan klanten zullen ook doorgaan. Op verdere vragen gaat de flitsbezorger niet in.