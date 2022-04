Flitsbezorger Zapp naar de rechter om sluiting vestiging in West te voorkomen

De darkstore van Zapp past volgens de gemeente niet in het bestemmingsplan. Beeld Zapp

Al in december kondigde het stadsdeel aan dat het distributiecentrum van Zapp moest sluiten. Vorige week ontving de flitsbezorger een brief waarin formeel werd gemeld dat de darkstore niet in het bestemmingsplan past en dat er binnen twee weken gehandhaafd zou gaan worden. Ook veroorzaakte personeel van Zapp veel overlast in de straat, volgens buurtbewoners.

Zapp liet toen weten dat het ‘teleurgesteld was dat het nieuws via de media vernomen moest worden, in plaats van via een gesprek met de gemeente’. “Sinds het eerste ontvangen bericht uit Amsterdam-West hebben we geprobeerd om de stadsdeelbestuurder te ontmoeten om een open dialoog te voeren over onze winkel en over hoe we kunnen werken naar een situatie waarin iedereen tevreden is. Helaas hebben wij na meerdere contactpogingen nog steeds niets vernomen,” zei een woordvoerder

Het stadsdeel zei toen wel degelijk in gesprek te zijn geweest met Zapp, maar te snappen dat de uitkomst van de gesprekken niet bevredigend is voor de flitsbezorger.

Nu stapt Zapp dus naar de rechter om de sluiting te voorkomen. Een woordvoerder van het bedrijf bevestigt dat het de gemeente heeft gevraagd ‘het besluit te herzien’. Zo lang de zaak onder de rechter is, mag de darkstore openblijven. De gemeente verwacht dat er binnen twee weken een uitspraak van de rechter ligt.

Geen nieuwe darkstores

De zaak valt overigens buiten het voorbereidingsbesluit dat in januari van kracht werd om de opening van nieuwe darkstores te voorkomen. Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) stelde dit paardenmiddel in zodat er een jaar lang geen nieuwe vestigingen van flitsbezorgers in de stad bij kunnen komen.

Die periode hebben ambtenaren nodig om een specifiek bestemmingsplan voor deze branche te maken, zei de wethouder daarover. “Het tempo waarin wij beleid kunnen maken, verhoudt zich niet tot het vestigingstempo van nieuwe dark stores.”