Flitsbezorger Getir sluit vijf magazijnen in Amsterdam: ‘We willen discussie met gemeente achter ons laten’

Vestiging van Getir aan de Eerste Jacob van Campenstraat. Beeld Jakob van Vliet

De van oorsprong Turkse flitsbezorger Getir zegt de ‘voortdurende discussie’ met de gemeente Amsterdam over bestemmingsplannen van distributiecentra achter zich te willen laten. ‘Met de sluiting van deze stores wordt de toekomst zeker gesteld,’ schrijft Getir.

De gemeente probeert al anderhalf jaar om magazijnen van flitsbezorgers in woonwijken aan banden te leggen. Omwonenden ervaarden onder meer geluids- en afvaloverlast en verkeershinder. Meerdere overlastgevende locaties werden al gesloten.

Onlangs nam de gemeenteraad een speciaal bestemmingsplan voor flitsbezorgers aan die de overlast nog verder moet beteugelen: de distributiecentra van flitsbezorgers mogen voortaan alleen nog op industrieterreinen gevestigd zijn en alleen bij hoge uitzondering in gemengde woon-werkgebieden. Woongebieden zijn bij voorbaat uitgesloten.

Ook vier van de vijf locaties die gaan sluiten passen volgens de gemeente niet in het bestemmingsplan, meldt Getir. Het betreft locaties aan Karperstraat, Baarsjesweg, Overtoom en Eerste Jacob van Campenstraat. Verder sluit een vestiging aan de Jan Rebelstraat de deuren. Getir zegt op korte termijn in gesprek te gaan met de stadsdelen over de timing van de sluitingen.

Ondanks de sluitingen ziet Getir Amsterdam als een interessante en veelbelovende markt. Het bedrijf geeft aan dat in de stad al meer dan een miljoen bestellingen zijn geplaatst. Volgens het bedrijf blijven er zo’n vijftien magazijnen over in Amsterdam, verdeeld over de stad. Ze verwacht de Amsterdamse klanten ook na de sluitingen goed te kunnen blijven voorzien van boodschappen.

Reorganisatie



In zes andere Nederlandse steden verdwijnt Getir helemaal. Het gaat om Breda, Delft, Eindhoven, Groningen, Leiden en Tilburg. Op deze locaties werd slechts een beperkt aantal bestellingen gedaan.

Die sluitingen zijn onderdeel van een wereldwijde reorganisatie die het bedrijf efficiënter moeten maken. Ongeveer 2500 medewerkers verliezen hun baan, dat is meer dan 10 procent van het totale personeelsbestand. Hoeveel Nederlandse werknemers worden ontslagen, heeft Getir niet bekendgemaakt.

Getir trok zich onlangs terug uit een aantal landen, zoals Italië en Portugal, om zich beter te kunnen concentreren op landen waar de kans om winst te maken groter is. Getir blijft daarom in Nederland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten actief.

