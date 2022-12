Flitsbezorger Getir neemt concurrent Gorillas over

Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl gaat samenwerken met Getir om zo ook boodschappen te kunnen bezorgen. Beeld ANP

Gorillas was al tijden op zoek naar een partij voor overname. Donderdag werd bekend dat de waarde van Gorillas in een jaar tijd gehalveerd is. Vorig jaar, toen Gorillas voor het laatst groeigeld ophaalde bij investeerders, werd de waarde van het bedrijf nog op 3 miljard euro geschat. Nu is dat volgens ingewijden nog ‘slechts’ 1,6 miljard euro.

Getir maakte niet direct bekend voor welk bedrag het zijn Duitse evenknie heeft gekocht. Zakenkrant Financial Times meldt dat Gorillas uiteindelijk voor 1,2 miljard dollar is verkocht.

“Markten bewegen op en neer, maar klanten houden van onze dienst en de vraag naar gemak zal blijven bestaan,” zegt Nazim Salur, oprichter van Getir, over de overname. “De snelle boodschappenbezorgingsindustrie zal de komende jaren gestaag blijven groeien en Getir zal de sector leiden die het zeven jaar geleden heeft gecreëerd.”

Wat in Amsterdam de gevolgen van de overname zijn is nog niet bekend. Door de take-over wordt de sector wel compacter. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl maakte onlangs bekend te zullen samenwerken met Getir, om zo ook boodschappen te kunnen bezorgen. Gorillas werkt al sinds vorig jaar samen met Jumbo en kan zo van de gunstige inkoopprijzen van Jumbo gebruikmaken.

Of Getir straks enkele darkstores zal sluiten, omdat ze in het zelfde verzorgingsgebied van die van Gorillas zitten, kan het bedrijf nog niet zeggen.

Opboksen

Voor Flink, dat nog acht darkstores heeft in de stad, betekent de overname dat het bedrijf volgend jaar moet opboksen tegen een grote concurrent met meer financiële slagkracht.

De overname is tekenend voor de moeilijke tijd voor nieuwe techbedrijven. Tijdens de coronacrisis waren de flitsbezorgers de hemel te rijk. Veel mensen maakten gebruik van de nieuwe dienst en investeerders stonden in de rij. Maar een jaar later hangt de vlag er anders bij. Minder mensen in isolatie betekent minder bezorgde boodschappen en voor geldschieters is het door gestegen rente kostbaarder om te investeren.

Ook zorgde overlast van darkstores voor strenger gemeentebeleid rondom de kleine distributiecentra. Er werden meerdere vestigingen gesloten en binnenkort zijn darkstores in Amsterdam alleen nog op industrieterreinen welkom.

Gesloten darkstores

Op de Eerste Jacob van Campenstraat wil de gemeente een ‘supermarkt’ van Getir sluiten. Deze vestiging moest al dicht van de rechter, maar het flitsbezorgbedrijf bouwde de darkstore om tot supermarkt, om zo aan de ‘juridische vereisten’ te voldoen. De gemeente ziet de supermarkt nog altijd als distributiecentrum en de verwachting is dat er in het nieuwe jaar een rechtszaak volgt.

Ook andere darkstores van Getir heeft de gemeente nog op de korrel. Op dit moment heeft Getir ongeveer 10 darkstores in de stad en in heel Nederland dertig. Gorillas is goed voor 13 vestigingen in de stad.