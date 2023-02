Flitsbezorger Flink opent met toestemming van gemeente nieuwe darkstore in Amsterdam-Zuid

Beeld ANP

Volgens Robin Kiesler, directeur Benelux van Flink, ‘markeert de vergunning voor de nieuwe locatie een nieuwe fase van samenwerking in plaats van juridische discussies met de gemeente’. “Het blijkt mogelijk om goede plekken te vinden dicht bij onze klanten, die ook voor de gemeente goed passen. Niet ver weg op industrieterreinen, zoals weleens werd gesuggereerd, maar dicht bij Amsterdammers. Dit is een win-win voor iedereen.”

De nieuwe darkstore voldoet aan de eisen die de gemeente nu aan darkstores stelt. Zo zit die in een bedrijfsomgeving, is er een grote afstand tot woningen, kunnen leveranciers laden en lossen op eigen terrein en kunnen fietsen binnen worden gestald. Dat samen maakt het ‘aannemelijk dat vestiging van een darkstore op deze locatie geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat ter plaatse zal opleveren,’ schrijft de gemeente.

Wildgroei

Iets meer dan een jaar geleden voerde het toenmalige college een voorbereidingsbesluit in om de wildgroei aan darkstores in de stad een halt toe te roepen. Flitsbezorgers mochten daardoor een jaar lang geen nieuwe vestigingen meer openen, zodat de gemeente een apart bestemmingsplan voor flitsbezorgers kon maken.

Inmiddels ligt dat nieuwe beleid ter inzage op de Stopera en lijkt het een kwestie van tijd voor het definitief wordt ingevoerd. Door dat nieuwe bestemmingsplan is het voor flitsbezorgers alleen nog mogelijk om nieuwe darkstores te openen op industrieterreinen en niet meer in woongebieden en gemengde woon-werkgebieden.

Of met de opening van de nieuwe darkstore ook echt een einde komt aan de ‘juridische discussies met de gemeente’ is nog niet te zeggen. Een darkstore van Flink op het Limburg van Stirumplein in West moet dicht van de gemeente en de rechter, omdat die niet in het huidige bestemmingsplan past. Maar de darkstore is nog altijd open en de gemeente wil daarom de dwangsom van 20.000 euro gaan vorderen.

Flink zegt voor die darkstore een vervangende plek te hebben gevonden en daarvoor een vergunning te hebben aangevraagd. Of die er komt, is nog niet bekend.

Door de opening van de darkstore aan de Amstelveenseweg en de recente sluiting van die op de Nassaukade in West door de gemeente, blijft het aantal vestigingen van Flink in de stad op zeven staan.