Flitsbezorger Flink gaat ook in parken bezorgen

Het was druk afgelopen zaterdag in het Westerpark. Mensen gingen massaal naar buiten met het mooie weer. Beeld ANP / Piet van der Meer

Door de extra mogelijkheid tijdens het bestellen ‘kun je in het park blijven genieten, terwijl al je picknickbenodigdheden worden gebracht’, schrijft Flink in een persbericht. Het wordt nu dus mogelijk voor klanten om ook eten of drinken te laten bezorgen op plekken zonder adres.

Volgens directeur Benelux van Flink, Robin Kiesler, is er veel vraag ‘naar het bestellen van boodschappen op specifieke plekken, zoals een park’. “We kregen vaak verzoeken om niet bij het opgegeven woonadres te bezorgen, maar juist iets verderop in bijvoorbeeld een park. Het is voor zowel klanten als bezorgers nu gemakkelijker om direct op de juiste plek te bezorgen,” zegt hij.

De extra bestelmogelijkheid van Flink staat haaks op een onderzoek waar een meerderheid van de gemeenteraad vorige week om vroeg. Toen werd een motie van de Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks aangenomen waarin werd gevraagd om ‘een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om (flits)bezorgen op openbare plekken te verbieden of beperken via afspraken met (flits)bezorgdiensten’.

Parken lijden onder zwerfafval

Volgens een meerderheid van de gemeenteraad maken flitsbezorgers ‘vaak gebruik van plastic verpakkingen’ en ‘lijden parken en andere plekken in de openbare ruimte in Amsterdam onder een grote hoeveelheid zwerfafval’. Ook hebben verschillende stadsdelen de wens kenbaar gemaakt om flitsbezorgen ‘alleen mogelijk te maken op een woon- of werkadres’.

Flink schrijft in het persbericht het belangrijk te vinden dat zijn klanten ‘de parken netjes achterlaten’. De flitskoeriers zullen daarom bij het bezorgen aan de klanten aandacht vragen ‘voor het opruimen van de boodschappen’.

Kiesler: “In de app en op de tas vragen we klanten om afval netjes op te ruimen. Dat kan bijvoorbeeld in de papieren bezorgtas, hierdoor kunnen klanten zonder zorgen genieten van hun boodschappen en hoeven ze geen afval achter te laten.”

Nienke van Renssen, raadslid van GL, is kritisch op Flink en ‘vindt het niet wenselijk’ dat er straks ook bezorgd wordt in parken. “Dat legt nog meer druk op de openbare ruimte,” zegt ze. “Van de week was het heel mooi weer en dan zag je dat het al heel druk was in de parken. En je ziet dan toch dat die bezorgers met hun fiets of scooter door het park gaan en dat is toch wat je vanuit veiligheidsoogpunt wil voorkomen. En dat geldt niet alleen voor flitsbezorgers, maar ook voor andere bezorgdiensten. We moeten goed kijken naar de regels in het algemeen.”

