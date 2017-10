Flitsbezoek van neushoorn-hoorn Zuidas

De korte tentoonstelling is onderdeel van RHINOWEEK, een zevendaags evenement dat de jacht op neushoorns aankaart. Deze week vindt plaats in Circl, het nieuwe openbare vergadercentrum annex restaurant van ABN Amro.



Naast de onbewerkte hoorn zijn aan het Gustav Mahlerplein ook bekertjes en een wandelstok gemaakt van het kostbare materiaal te bezichtigen. Een woordvoerder van RHINOWEEK laat weten dat de curiosa onder zware beveiliging naar het Gustav Mahlerplein worden vervoerd. De strenge veiligheidsmaatregelen zijn volgens hem niet verwonderlijk, want een kilo neushoorn-hoorn levert op de zwarte markt vaak tienduizenden euro's op. De levendige illegale handel is te wijten aan de helende werking die voornamelijk in Azië aan de hoorns wordt toegedicht.



De herkomst van de voorwerpen blijft geheim, want de musea die ze uitlenen zijn zelf ook bang voor diefstal. Om diezelfde reden stellen musea vrijwel nooit meer hoornen objecten tentoon, maar bewaren ze die in geheime depots. Geïnteresseerden die de flitstentoonstelling missen, kunnen zich de rest van de week nog vergapen aan kunstwerken van neushoornschedels.



Lees ook: Architectonisch is Circl niet hemelbestormend, maar het interieur is een aanwinst