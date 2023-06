Flinke uitslaande brand aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam-Oost, bewoners geëvacueerd

Uitslaande brand op Joan Muyskenweg in Amsterdam-Zuid Beeld Michel van Bergen

De eerste melding van de brand kwam rond 20.00 uur binnen. Vervolgens is de brandweer massaal uitgerukt. Het knooppunt van de A2 en A10, dat daar vlak naast ligt, is vanwege de rookontwikkelingen afgesloten.

Volgens de brandweer gaat het om een ‘flinke uitslaande brand’ op de zevende verdieping en het dak van het appartementencomplex. Het pand is door de brandweer volledig ontruimd.

Over eventuele gewonden en schade is nog niets bekend. Ook de oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Mensen die last hebben van de de rook, wordt gevraagd ramen en deuren uit voorzorg te sluiten.