Flinke schade bij Surinaams restaurant Bijlmerplein na explosie en brand

Woensdag- op donderdagnacht was rond 02.40 uur een harde knal te horen. De politie spreekt van een mogelijk explosief dat is afgegaan. Kort voor de knal zou in de omgeving van het restaurant een verdacht persoon zich hebben opgehouden. De politie is op zoek naar een man die richting Bijlmerdreef vertrok.

Door de ontploffing ontstond er een brand in het pand. Door de vlammen werden de sprinklers van het restaurant geactiveerd, waardoor het meeste vuur doofde. Toen de brandweer ter plaatse was lukte het om het vuur snel helemaal te blussen.

De derde keer

Ten tijde van de explosie was er niemand in het pand. Er is ook niemand gewond geraakt bij de ontploffing, meldt een politiewoordvoerder. Hoe groot de schade is, is volgens de eigenaren nog niet duidelijk. Wel zijn de ramen zwartgeblakerd en is er een gat in het glas dichtgeplakt.

Volgens een marktkoopman gebeurt er wel vaker wat in winkelcentrum de Amsterdamse Poort waarin het Surinaamse eethuis zit. “Het is al de derde keer,” zegt hij. Volgens de man werden er ‘zo’n drie jaar geleden’ al eens handgranaten gegooid.

De brand in het restaurant is het derde incident waarbij er sprake was van een explosie deze week. Ook in Nieuw-West en in Oost werden omwonenden ‘s nachts opgeschrikt door een harde knal.

Rectificatie 12.25 uur: In een eerdere versie van dit stuk stond dat het Team Explosieven Veiligheid onderzoek doet naar het incident. Dat klopt niet.

