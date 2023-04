Flinke ravage door explosie in portiek appartementencomplex Amsterdam-West

Beeld Michel van Bergen

In de nacht van donderdag op vrijdag ontplofte een explosief in de Comeniusstraat, waardoor meerdere ruiten en brievenbussen zijn gesneuveld en auto’s zijn beschadigd, aldus de politie.

Op foto’s is te zien dat bijna alle ruiten uit de gevel zijn geslagen en de brievenbussen uit de muur zijn geknald, waardoor er een gat in de muur zit en er een hoop stof en rommel op de grond ligt.

Ook zijn scooters omgevallen en is te zien dat autoruiten zijn gesneuveld. Bij het incident zijn geen mensen gewond geraakt, maar de politie spreekt van een ‘levensgevaarlijke actie’.

Beeld Het Parool

De daders zijn gevlucht op een donkere scooter in de richting van Osdorp. Meerdere specialistische diensten van de politie zijn opgeroepen, hebben het explosief veiliggesteld en doen onderzoek. Wat voor explosief is afgegaan is nog niet bekend, zegt een woordvoerder van de politie.

De daders zijn nog niet gepakt. De politie roept getuigen op zich te melden.

Eerder ook al doelwit

In mei 2022 werd in de Comeniusstraat ook een explosief voor een woning geplaatst. Toen werd gebruik gemaakt van flitspoeder, een zeer explosief materiaal dat onder andere in zwaar vuurwerk wordt gebruikt. De explosie maakte destijds veel indruk op de bewoners. Enkelen durfden na de aanslag een tijd niet meer thuis te slapen.

De dader is toen opgepakt en veroordeeld tot een celstraf van vier jaar. De explosie in 2022 was bij een ander complex dan de ontploffing van donderdagnacht. Volgens de woordvoerder is het nog te vroeg om na te denken over een eventueel verband tussen de explosie in de vroege ochtend van vrijdag en de explosie van vorig jaar.