Flinke ravage door explosie Comeniusstraat in Nieuw-West: ‘Er wonen foute figuren met te dure auto’s’

Beeld Michel van Bergen

Door de kracht van de explosie zijn de brievenbussen in de toegangsruimte naar het appartementencomplex Sloterhof, in de Comeniusstraat, helemaal weggeslagen. Overal ligt post op straat. Door een gat in de muur is de achterliggende boxruimte te zien. Tot zeker twintig meter in de straat liggen er glasscherven. “Erg he?” zegt een buurvrouw. “Ik zat vanochtend rechtop in bed. Mijn hond was aan het blaffen. Het dier stond helemaal te trillen.”

Het explosief ging vrijdagochtend om iets over half vier af. “Ik hoorde een enorme knal,” zegt een andere buurvrouw. “Toen ik naar buiten keek zag ik de vlammen uitslaan. Ik heb gelijk 112 gebeld.”

Hoewel bij het incident zijn geen mensen gewond zijn geraakt, spreekt de politie van een ‘levensgevaarlijke actie’.

De daders zijn gevlucht op een donkere scooter in de richting van Osdorp. Meerdere specialistische diensten van de politie zijn opgeroepen, hebben het explosief veiliggesteld en doen onderzoek. Wat voor explosief is afgegaan is nog niet bekend, zegt een woordvoerder van de politie.

In het halletje staat een opzichter van het appartementencomplex de schade op te nemen. “Er wonen hier wel een paar foute figuren met te dure auto’s,” zegt hij. “Die hebben af en toe wat vergeldingen. Vorige keer waren er twee huizenblokken helemaal vernield. Dat was helemaal gestoord.”

Eerder ook al doelwit

Daarmee doelt hij op een eerdere aanslag met een explosief op een appartementengebouw verderop in de straat. In mei 2022 werd daar ook een explosief voor een woning geplaatst. Toen werd gebruikgemaakt van flitspoeder, een zeer explosief materiaal dat onder andere in zwaar vuurwerk wordt gebruikt. De explosie maakte destijds veel indruk op de bewoners. Enkelen durfden na de aanslag een tijd niet meer thuis te slapen.

De dader werd toen opgepakt en is inmiddels veroordeeld tot een celstraf van vier jaar.

De incidenten staan niet op zichzelf. De afgelopen jaren is er een toename van het aantal aanslagen op woningen. Door heel Nederland worden huizen beschoten of worden er explosieven geplaatst. Eerder deze week waren woningen in Purmerend en omgeving het doelwit van beschietingen en aanslagen met explosieven. In die zaak heeft de politie inmiddels twee verdachten opgepakt.

In Utrecht eiste het Openbaar Ministerie maandag 5 jaar gevangenis tegen een Amsterdamse taxichauffeur die verdacht wordt van een aanslag op een woning in Hoef en Haag vorige zomer. Met de eis wil justitie een signaal afgeven. “Wekelijks zijn dit soort aanslagen in het nieuws. Er moet een duidelijk signaal worden afgegeven. Dit kan niet,” aldus de officier van justitie.

De politie heeft aangekondigd dat er een speciaal team komt om het aantal aanslagen op huizen in kaart te brengen.

Terwijl tientallen schoonmakers van de gemeente de ravage opruimen, mogen bewoners via de zijingang naar binnen bij hun huizen. De politie roept getuigen van de aanslag op zich te melden.