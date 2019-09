Flinke daling ongevallen sinds verbanning snorfietser naar de rijbaan

Sinds 8 april moet de snorfietser in Amsterdam mét helm de rijbaan op. Beeld Jakob Van Vliet

Dat schrijft verkeerswethouder Sharon Dijksma in een brief aan de gemeenteraad. Tussen april en augustus vonden in totaal tien ernstige ongevallen plaats met snorfietsen. Dezelfde periode een jaar eerder werden door de politie nog 53 ernstige ongelukken geregistreerd.

Dijksma maakt deze cijfers bekend omdat door sommigen wordt gesteld dat er door de verplaatsing verkeersonveilige situaties zouden ontstaan. Volgens de wethouder is het te vroeg om te concluderen dat de daling van het aantal ongevallen het gevolg is van de verbanning van de snorfiets van het fietspad. “Maar het beeld dat er een gevaarlijkere verkeerssituatie zou zijn ontstaan, herkennen we op basis van deze cijfers in ieder geval niet.”

Sociale media

De tussenstand is een eerste signaal dat het verplaatsen van snorfietsen naar de rijweg effectief is. Dijksma schrijft pas eind dit jaar met een definitieve evaluatie te komen: volgens haar verdient een nieuwe maatregel een gedegen evaluatie en dat kost meer tijd. Voor die evaluatie wordt niet alleen gebruikgemaakt van politiecijfers, maar ook van meldingen van burgers. Ook worden berichten en beelden op sociale media in de gaten gehouden.

Verder laat Dijksma weten dat Amsterdam is benaderd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over een goede evaluatie van de maatregel. De minister werkt aan een landelijke maatregel om de helm verplicht te stellen.