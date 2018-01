Flinke chaos op dag 1 van de opknapbeurt rond CS

De grote verbouwing van het station ging maandag niet geruisloos van start. Projectmedewerkers van de gemeente hielden al rekening met overlast en die kregen ze.



Door de afsluiting van de Droogbak, de westelijke onderdoorgang van het spoor en voor veel automobilisten een belangrijke toegang tot de Prins Hendrik­kade en de rest van de binnenstad, stond het in de ochtendspits muurvast op de De Ruijterkade achter het station.



Het chaotische beeld werd compleet toen daar een grote kraanwagen met de achterwielen door de brug zakte, schuin tegenover het Ibis Hotel. De wielen zakten ongeveer dertig centimeter naar beneden en de kraanwagen kon niet verder.



Ingrijpend bouwproject

De chauffeur bleef ongedeerd. De brug was daarna nog wel bruikbaar voor fietsers, die om de plek heen werden geleid.



Scheepvaart, hoofdzakelijk rondvaartboten, werd in beide richtingen geweerd. Het is nog onduidelijk of de kraanwagen over de brug moest in verband met de grootschalige werkzaamheden rond het station.



De brug is inmiddels weer open voor verkeer.