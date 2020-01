Flinke buit: inbrekers stelen dure ringen en tassen uit woning in Zuid

Kostbare ringen van Cartier (rechts) en Bvlgari. Beeld Opsporing Verzocht

Het drietal is in de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 mei ruim twee uur bezig om via de voordeur het pand in te komen, zo is te zien op beelden van televisieprogramma Opsporing Verzocht. De woning is vanwege de dure spullen die er liggen goed beveiligd. Toch lukt het de inbrekers alle sloten uit te boren en binnen te komen.

Alle dure spullen van het gezin zitten opgeborgen in een kluis, die de inbrekers in zijn geheel uit de muur hebben gesloopt en hebben meegenomen samen met twee flessen champagne. In de kluis zat een aantal bijzondere kostbaarheden, waaronder tassen van designermerken en de twee ringen van Cartiet en Bvlgari. Ook zaten er horloges van Rolex en een ‘Serpent’-horloge, eveneens van Bvlgari, in.

De drie inbrekers zijn goed te zien op beelden van de bewakingscamera bij de deur van de woning. De politie roept getuigen op zich te melden als zij iets hebben gezien of als zij iets van de kostbare spullen te koop aangeboden hebben gezien.