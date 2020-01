Flinke brand voor Centraal Station geblust

De brand brak uit op de Prins Hendrikkade, ter hoogte van het Art’Otel, dat werd geëvacueerd. Volgens een woordvoerder van de brandweer waren de hoge vlammen redelijk snel onder controle, maar moest de brand nog lang worden gekoeld zodat netwerkbeheerder Liander de gasleiding kon afsluiten. Dat duurde bijna twee uur. De brandweer doet momenteel een nacontrole.

De brand is vermoedelijk ontstaan doordat een gasleiding is geraakt, waarschijnlijk bij het uitvoeren van werkzaamheden. Volgens Liander is de oorzaak van het lek nog steeds niet bekend. Vooralsnog zijn er geen meldingen van slachtoffers.

Behoorlijke schade

Op beeldmateriaal is te zien dat de vlammen ter hoogte van de tweede verdieping kwamen. In het geëvacueerde Art’Otel waren op het moment van de brand ongeveer honderd gasten aanwezig. Die zijn opgevangen in omliggende hotels. Het is nog niet duidelijk wanneer de gasten weer terug naar het Art’Otel kunnen.

“De schade aan de zijkant van het hotel is behoorlijk,” zegt een woordvoerder van de brandweer. “De kozijnen aan de onderzijde van het hotel, de begane grond tot de tweede verdieping, zijn verbrand.”

Het tramverkeer − lijn 2, 12, 13 en 17 − moeten vanwege de brand nog steeds omrijden. Tram 26 stopt aan de achterkant van het Centraal Station.

Brand voor de deur (gasleiding?) hotel op de Prins Hendrikkade. Brandweer druk bezig pand nat te houden. pic.twitter.com/zpD60IB3u3 — Christian Pfeiffer (@cfapfeiffer) 13 januari 2020

Vuur op de Prins Hendrikkade. Beeld Mairin van der Beek