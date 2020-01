Flinke brand uitgebroken voor Centraal Station

De brand is uitgebroken op de Prins Hendrikkade, ter hoogte van het Art’Otel. Het hotel is geëvacueerd. Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn de vlammen inmiddels zo goed als weg, maar is de brandweer wel nog steeds aan het blussen om de brand te koelen. Medewerkers van netwerkbeheerder Liander zijn bezig de gasleiding af te sluiten. “Daar zijn ze druk mee bezig.”

De zegsvrouw van de brandweer laat weten dat de brand vermoedelijk is ontstaan doordat een gasleiding is geraakt, waarschijnlijk bij het uitvoeren van werkzaamheden. Volgens Liander is de oorzaak nog steeds niet bekend. Vooralsnog zijn er geen meldingen van slachtoffers.

Op beeldmateriaal is te zien dat de vlammen ter hoogte van de tweede verdieping kwamen. In het geëvacueerde Art’Otel waren op het moment van de brand ongeveer honderd gasten aanwezig. Die zijn opgevangen in omliggende hotels. De brandweer zegt omwonenden de ramen en deuren te sluiten.

“De schade aan de zijkant van het hotel is behoorlijk,” zegt een woordvoerder van de brandweer. “De kozijnen aan de onderzijde van het hotel, de begane grond tot de tweede verdieping, zijn verbrand.”

Het tramverkeer − lijn 2, 12, 13 en 17 − moet vanwege de brand omrijden. Tram 26 stopt aan de achterkant van het Centraal Station.

Brand voor de deur (gasleiding?) hotel op de Prins Hendrikkade. Brandweer druk bezig pand nat te houden. pic.twitter.com/zpD60IB3u3 — Christian Pfeiffer (@cfapfeiffer) 13 januari 2020

Vuur op de Prins Hendrikkade. Beeld Mairin van der Beek