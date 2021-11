Flink wennen, die nieuwe coronamaatregelen: ‘Soms niet te doen’

Bij het Sportfondsenbad Oost worden alle QR-codes gecontroleerd bij binnenkomst. Beeld Eva Plevier

Bij de Etos in Oost zit een 23-jarige vrouw in de winkel op haar hurken naar de badproducten te kijken. Ze draagt geen mondkapje. “O, ik heb er even niet aan gedacht, maar ik heb hem wel bij me hoor,” zegt Julia, die prompt een mondkapje uit haar jaszak haalt.

Ze is niet de enige, zegt winkelbediende Daphne Nuninga. “Het merendeel van de klanten vergeet het kapje op te zetten. We attenderen ze erop. Maar als iemand het niet doet, zeggen we toch: ‘Kom verder.’ Instructies van de zaak.”

Bij de kapper even verderop wordt een klant geknipt. De kapper noch de klant draagt een mondkapje. “We zijn officieel nog niet open. En dit is mijn broer,” wijst de kapper naar de klant. Hij vindt het vervelend om de hele dag een mondkapje te dragen, maar ook voor zijn klanten is het geen doen, zegt hij. “Wij scheren veel op en werken baarden bij. Al die kleine haartjes komen in het mondkapje terecht. Dat is ongezond.”

‘Mijn collega buiten gaat daarover’

Op terrassen blijkt zaterdagochtend niet overal gecontroleerd te worden op QR-codes. Een ouder echtpaar dat achter een kop koffie zit, schudt het hoofd. “Nee, geen controle. Ik liep naar binnen en vroeg de barmedewerkster: ‘Moet u mijn QR-code zien?’ Nee hoor, zei ze. Ik begrijp dat u hem heeft,” zegt de vrouw. De twee barmedewerkers dragen zelf geen mondkapjes en willen verder ook niet op de kwestie ingaan.

Bij een drukke lunchzaak in de buurt blijken de pakweg twintig klanten op het terras ook niet te zijn gecontroleerd. De bedrijfsleider zegt korzelig: “Mijn collega buiten gaat daarover. Zij had dat moeten doen. Heeft ze het niet gedaan? Ik zal er haar op aanspreken. Sorry, ik moet verder. Ik heb het druk.”

Twee mannen op een terras aan de overkant, zijn wel gecontroleerd. “Ik was een beetje verbaasd dat ze het vroegen. Maar ik vind het helemaal niet vervelend hoor,” zegt Yassine Tamba.

De bedrijfsleider van deze zaak is er streng op. “Dit zijn nu eenmaal de regels. We nemen onze verantwoordelijkheid. We gaan er ook niet over in discussie. Iemand die zijn code niet wil laten zien, vragen we een ander terras te zoeken. Vaste klanten van wie we al de code hebben gezien, hoeven hun telefoon niet meer te pakken. Al willen ze het zelf wel graag laten zien. Ze zijn trots op de code in hun smartphone.”

Amsterdamse KHN-voorzitter: horeca controleert QR-code beter De Amsterdamse horeca controleert steeds beter op QR-codes. “Ik zie over de gehele linie een stijgende lijn”, zegt Pim Evers, voorzitter van de Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. “Bij zo’n 10 procent valt nog wat te verbeteren.” Sinds zaterdag gelden aangescherpte controlemaatregelen en wordt ook op terrassen gecontroleerd. “Onbegrijpelijk,” noemt Evers dat onderdeel van de maatregelen. Hij wijst er in dit verband op dat op tal van andere plekken waar veel mensen samenkomen geen controle hoeft plaats te vinden. De horeca wordt daardoor onevenredig hard getroffen. “Wij zijn nog steeds aan het overleven. Het water staat ons aan de lippen, als het er al niet overheen gaat.” Afgelopen week maakte de gemeente Amsterdam cijfers bekend over de controle van coronatoegangsbewijzen in de hoofdstedelijke horeca van vorig weekend. Bij 288 controles door handhavers werden 49 overtredingen of onregelmatigheden vastgesteld, vooral in cafés. In zeventien gevallen werd een formele waarschuwing gegeven, twee eerder gewaarschuwde ondernemers riskeren sluiting bij een volgende overtreding. De gemeente Amsterdam liet eerder al weten de handhaving op de coronatoegangsbewijzen op te schroeven en riep de horeca met klem op bezoekers te controleren op de QR-code.

Ook om op het terras van tennisclub T.V. Tie-Breakers te mogen zitten, moeten mensen eerst bij de bar hun code laten zien. Beeld Eva Plevier

Best moeilijk

Op het terras van de tennisclub T.V. Tie-Breakers zitten zes mannen aan een tafeltje. Vier van hen is door een misverstand niet om hun code gevraagd. “Ik zag dat een van de barvrijwilligers twee van hen ging controleren. De andere vier mannen kwamen wat later van de baan. Het is best moeilijk hoor. Als het druk is, moet je goed onthouden wie je wel en niet hebt gecheckt. Je wil mensen ook niet lastigvallen met een driedubbele check,” zegt barmedewerker Amber.

Het bestuur van de tennisclub T.V. Tie-Breakers heeft haar leden vrijdag een mail gestuurd om te wijzen op de nieuwe regels. Mensen die op het terras willen zitten, moeten eerst bij de bar hun code laten zien. Om ongevaccineerde leden niet uit te sluiten, heeft de club een wc-cabine op het parkeerterrein gezet. ‘Tennissen dient voor alle leden hetzelfde te zijn,’ staat in de mail.

Bij het Sportfondsenbad Oost staat bedrijfsleider en zweminstructrice Désirée Vastenburg keurig alle QR-codes te controleren. Ook vraagt ze ter check naar de geboortedatum. “Mensen zijn van te voren geïnformeerd. Ze komen met de telefoon in hun hand naar binnen,” zegt ze. Discussie over de regels heeft ze nog niet gehad.

Mariëtte van Genugten die naar de zwemles van haar kleinkind staat te kijken, draagt een mondkapje. “Voor mijn eigen veiligheid. Deze controle is een wassen neus. Niemand wordt naar zijn ID gevraagd. Ik kan zo de telefoon van mijn buurman meenemen. Als ik zijn geboortedatum maar weet.”

Soms niet te doen

Bij een grote drukke sportschool in de buurt lopen enkele mensen door de poortjes zonder hun code te laten zien. De baliemedewerkster die druk bezig is een nieuwe klant in te schrijven, staat er in haar eentje. Ze zegt de mensen er later op aan te spreken. “Het is soms niet te doen. We hebben een hele grote gym.”

De meeste mensen hebben er geen probleem mee hun code te laten zien. “Maar er zijn ook veel mensen die hun abonnement willen opzeggen. En er zijn gevaccineerden die niet willen meedoen aan de nieuwe regels. Een vrouw van eind twintig die ik vanochtend om de QR-code vroeg, zei: ‘Gaan we dat echt doen?’ Ze zei dat ze een code had, maar wilde hem niet laten zien. Ze ging weer weg.”

Een Braziliaans stel dat net naar buiten komt, vindt het maar niks. “Dit is apartheid.” Solidair zijn ze niet met de ongevaccineerden. “Sporten is hard nodig voor je gezondheid.”