Flink verplaatst darkstore in West naar Van Slingelandtplein

Beeld ANP

Met het verplaatsen komt er een eind aan de soap rondom de vestiging die bijna een jaar heeft geduurd. In januari vorig jaar kwamen buurtbewoners al in opstand tegen de opening van de darkstore. Ze vreesden voor overlast en een petitie werd meer dan 1300 keer getekend.

In oktober trad de gemeente daadwerkelijk op en sommeerde de darkstore te sluiten. Maar Flink gaf zich niet gewonnen en stapte naar de rechter. Eind december volgde dat vonnis en daarin gaf de rechter de gemeente gelijk. Ook die vond dat een darkstore op die locatie niet in het bestemmingsplan past.

Toch bleef de vestiging aan het drukke plein open. Een woordvoerder van Flink zei dat er meerdere vergunningsaanvragen ‘voor een vervangende locatie’ lagen en dat stadsdeel West was gevraagd om ‘dit te bespoedigen’. Als er groen licht zou zijn voor een vervangende locatie, zou Flink de darkstore op het Van Limburg Stirumplein sluiten. In de tussentijd vorderde de gemeente wel een dwangsom van 40.000 euro omdat ze openbleven.

Tegenover Westerpark

Die vervangende locatie op het Van Slingelandtplein - dat op een klein industrieterrein tegenover Westerpark gelegen is - heeft nu een vergunning gekregen en dus sluit de darkstore op het Van Limburg Stirumplein. Het is voor Flink de tweede darkstore in korte tijd waar de flitsbezorger een vergunning voor krijgt. Enkele weken geleden kreeg het bedrijf een vergunning voor een nieuwe locatie op de Amstelveenseweg, tegenover het VUmc.

‘We zijn verheugd dat we, na onze vergunning voor een locatie in Amsterdam-Zuid, nu ook een vergunning van de gemeente hebben gekregen voor een locatie in Amsterdam-West,’ schrijft Robin Kiesler, managing director van Flink in Nederland. ‘Opnieuw geldt dat het om een plek dicht bij klanten gaat en niet op een afgelegen industrieterrein ver buiten de stad, zoals weleens werd gesuggereerd.’

Die suggestie gaat over het nieuwe bestemmingsplan voor flitsbezorgers dat het college over enkele weken door de raad wil loodsen. Volgens dat bestemmingsplan mogen darkstores alleen nog op industrieterreinen gevestigd worden en bij hoge uitzondering in gemengde woon-werkgebieden. Ondanks die strenge eisen ziet Kiesler voor zijn bedrijf dus nog voldoende mogelijkheden om zich in de stad ook dicht bij potentiële klanten te vestigen.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: