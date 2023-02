Flink hoopt met opening darkstore in Zuid op nieuwe start: ‘In de toekomst willen we geen rechtszaken meer’

Robin Kiesler, directeur Benelux van Flink, in de nieuwe darkstore op de Amstelveenseweg. Beeld Jakob van Vliet

De medewerkers van de nieuwe vestiging op de Amstelveenseweg, pal tegenover het VUmc, zijn bijna allemaal overgekomen van de vestiging aan de Nassaukade in Amsterdam-West. Die moest onlangs dicht op last van de gemeente en uiteindelijk ook de rechter, omdat die niet in het bestemmingsplan paste. Een koerier zegt blij te zijn met de verhuizing. Hier is meer ruimte, misschien zelfs wel te veel, grapt hij ontspannen.

Hoe anders was dat een jaar geleden, toen flitsbezorgers nog beloofden om binnen tien minuten boodschappen te bezorgen en het in de darkstores vaak meer op een veldslag dan op een boodschappendienst leek. Nu heerst er een bijna serene rust en loopt Robin Kiesler gemoedelijk door ‘de hub’, zoals hij het zelf noemt, terwijl hij met iedereen een praatje maakt. Ook voor interviews in een geïmproviseerd kantoor neemt hij de tijd.

Zet je met de opening van deze darkstore een streep onder het juridische gevecht met de gemeente?

“Voor ons is het heel belangrijk om samen met de gemeente Amsterdam goede, nieuwe locaties te vinden. Het is in ons belang om dicht bij onze klanten te zitten en samen hebben we er uiteindelijk belang bij dat er geen overlast gecreëerd wordt. We zijn van tientallen klachten per week naar enkele klachten per maand gegaan. In de toekomst willen we geen rechtszaken meer, maar samenwerken. We willen dat iedereen blij met ons is.”

Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar en de rechtszaken tegen de gemeente?

“Het was een heel succesvol jaar. We zijn pas twee jaar geleden begonnen en het eerste jaar stond vooral in het teken van snel groeien. Afgelopen jaar hebben we grote stappen gezet om van een start-up door te groeien naar een bedrijf met een goede infrastructuur. Daarvoor hebben we veel geïnvesteerd in het trainen van ons personeel. Als je vijftig locaties opent in zes maanden, dan weet je op een gegeven moment niet meer wat iedereen aan het doen is. Door onze focus op de klanten, zijn we niet genoeg het gesprek aangegaan met buurtbewoners, gemeenten en andere belanghebbenden.”

Heeft Flink vanaf de start te weinig ingezet op goede relaties met omwonenden en te veel op groei?

“Ja. Het is natuurlijk balanceren op een dun koord. Als we niet de focus op onze klanten hadden gelegd, waren we waarschijnlijk niet zo groot en relevant geworden. Maar we hadden daarnaast meer moeten inzetten op duurzame relaties met de buurt. Direct om tafel met de buurt en de gemeente als we een hub openden. Daar hebben we van geleerd.”

Wat vind je van het nieuwe beleid van de gemeente?

“Het negatieve imago van onze industrie is dat we veel overlast creëren omdat er fietsen buiten zouden staan en er veel bewegingen van koeriers zijn. Maar dat mag bij een pizzeria wel gewoon. Er wordt minder kritisch gekeken naar andere sectoren dan naar ons. We zien wel dat het verandert door onze investeringen in relaties met buurten en gemeenten, al vinden we dat er nog altijd met twee maten wordt gemeten.”

Hoe ziet de toekomst van Flink eruit?

“Het economische klimaat is op dit moment slecht voor ons en veel e-commercebedrijven draaien niet goed. Investeerders mijden risico's en willen graag een stabiel bedrijf dat geld verdient. Wij voelen dat natuurlijk ook. Maar als ik naar de toekomst kijk, zie ik een goed team en klanten die terugkomen en continue groei. Dat is het belangrijkste en de basis voor alles. Vanuit daar moeten we zorgen dat we eind 2024 winstgevend zijn. Dat was eerst niet nodig. Maar als het zo snel lukt voor een type bedrijf als deze is dat echt bizar.”

Nieuwe darkstore geopend met toestemming van de gemeente De nieuwe darkstore is geopend met toestemming van de gemeente. Een jaar lang was het onmogelijk voor flitsbzorgers om nieuwe vestigingen te openen vanwege een zogenoemd voorbereidingsbesluit. Inmiddels ligt er een speciaal beleid toegespitst op flitsbezorgers. Ze mogen voortaan alleen nog darkstores openen op bedrijventerreinen en bij hoge uitzondering in een gemengd woon-werkgebied. De nieuwe darkstore van Flink voldoet aan de eisen die de gemeente nu stelt: deze zit in een bedrijfsomgeving, er is een grote afstand tot woningen, leveranciers kunnen laden en lossen op eigen terrein en fietsen kunnen binnen worden gestald. Dat samen maakt het ‘aannemelijk dat vestiging van een darkstore op deze locatie geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat ter plaatse zal opleveren,’ schrijft de gemeente. Bart Vink, dagelijks bestuurder in Zuid, kwam donderdagmiddag naar de opening van de nieuwe darkstore. Eerder werden in zijn stadsdeel meerdere darkstores gesloten, met name in De Pijp. “Daar paste het gewoon niet,” zegt hij. “Dus ik ben blij dat ze daar dicht zijn, maar deze plek leent zich er wel voor. Je ziet dat dit soort diensten passen bij de maatschappij van vandaag, dan moet je daar proberen plekken voor te creëren op geschikte locaties. En als het hier niet kan, waar dan wel?”

