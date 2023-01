Flink-darkstore in West nog altijd niet dicht (terwijl dat van de gemeente en rechter wel moet)

Beeld KOEN VAN WEEL/ANP

Rondom de darkstore is al langere tijd veel te doen. Een jaar geleden startten buurtbewoners een petitie, waarmee zij de flitsbezorger vroegen te verhuizen naar een geschiktere locatie. Als dat niet mogelijk was, dan moest het bedrijf zich op z’n minst houden aan een aantal regels: een begaanbare stoep en géén vrachtwagens die de hele dag af en aan rijden. De petitie werd ruim 1300 keer ondertekend.

Maar de flitsbezorger verhuisde niet en buurtbewoners dienden handhavingsverzoeken in bij de gemeente, omdat de darkstore volgens hen niet in het bestemmingsplan zou passen. De gemeente ging daarin mee en sommeerde de vestiging op 4 oktober 2022 te sluiten. Flink stapte daarop naar de rechter, maar verloor de zaak. De rechter besloot dat de darkstore afgelopen vrijdag om middernacht dicht moest zijn, maar nog altijd wordt er vanuit de locatie bezorgd.

‘In constructief overleg’

De flitsbezorger laat via een woordvoerder weten dat de darkstore inderdaad nog open is. “Flink is hierover in constructief overleg met de gemeente en verwacht op korte termijn duidelijkheid over het vervolg.”

Een woordvoerder van wethouder Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening) laat weten dat beide partijen inderdaad in gesprek zijn, maar dat deze gesprekken gaan over een verhuizing van de darkstore. De gemeenteraad maakte het namelijk onlangs mogelijk voor flitsbezorgers om nieuwe vestigingen op bedrijventerreinen te openen. Dat was eerder niet zo, omdat er nog altijd een voorbereidingsbesluit ligt, waardoor het openen van nieuwe darkstores verboden is. Nu bedrijventerreinen daarvan uitgezonderd zijn, is er de hoop dat Flink daar een geschikt pand kan vinden.

Dat beide partijen in gesprek zijn over een verhuizing is voor de gemeente echter geen reden om de dwangsom op het betreffende pand niet te handhaven. En dus wil de gemeente nu de dwangsom van 20.000 euro gaan vorderen, zoals die al eerder is opgelegd en door de rechter is bevestigd. Flink kan daar nog op reageren in de hoop het stadsbestuur op andere gedachten te brengen.

Wanneer de darkstore nu zal sluiten, is nog niet bekend.

