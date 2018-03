Flexwerkplek de Vrijstaat introduceert eigen crypto

Nog een verschil: de valuta, die is vernoemd naar Mr. Hankey 'the Christmas Poo' uit animatieserie South Park, kan uitsluitend worden gebruikt in de eigenzinnige (flex-)werkruimte De Vrijstaat naast de Kromhouthal.



De afwas

De droom van Henk-Jan Journée, oprichter van de Vrijstaat en eigenaar van onderbroekenmerk Happy Smuggler, is dat de valuta binnen de muren van de Vrijstaat de standaard wordt.



Huurders en bezoekers kunnen de munt gebruiken om bijvoorbeeld bier en eten te kopen. Ook kun je HANK verdienen door bijvoorbeeld de afwas te doen. De munt is online te koop.



Staatsradio

Het idee voor HANK ligt in het verlengde van het ideaal en de naam van de Vrijstaat. Journée: "We dromen al langer van een eigen radiozender en betalingssysteem. Met een munt en eigen staatsradio mag je jezelf toch wel een echte vrijstaat noemen?"



Een gelegenheid voor het lanceren van de valuta deed zich voor toen de grote crypto's eind vorig jaar kelderden. "Na de waardedaling van ethereum zijn de transactiekosten gehalveerd. Omdat HANK bedoeld is voor kleine bedragen, moeten de transactiekosten niet te hoog zijn."



De transactiekosten zijn 0,30 euro per betaling. Dat betekent, merkt Journee op, dat je voordeliger uit bent als je een rondje haalt, dan één biertje. "Iets dat ze eigenlijk in elke Amsterdamse kroeg zouden moeten doen."